Galaxy M52 vs Galaxy S20 FE: compare preço e ficha técnica da Samsung

Galaxy S20 FE e Galaxy M52 5G disputam mercado com a proposta de serem celulares com ficha técnica intermediária e alguns recursos premium. A configuração de ambos os modelos revela a cobiçada taxa de atualização de 120 Hz , processador com boa performance para jogos e um conjunto triplo de câmeras. Ao mesmo tempo, eles diferem na tela e bateria. Nas linhas a seguir, descubra em detalhes todas as diferenças e semelhanças entre os dois modelos da Samsung .

Os dois telefones contam com um pequena diferença de preço no valor de mercado. Inclusive, eles foram relançados pela fabricante na versão 5G. O S20 FE 5G foi anunciado em maio de 2022 pelo preço sugerido de R$ 3.999, mas atualmente sai por R$ 1.979 na Americanas. Já a nova versão do M52 com 5G foi apresentada em outubro de 2021 por R$ 3.499. Contudo, o aparelho é encontrado por cerca de R$ 2.249 na Americanas — uma queda de R$ 1.250.

2 de 9 Galaxy M52 chega com Android 11 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M52 chega com Android 11 — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

3 de 9 Galaxy M52 5G vem com a câmera principal de 64 MP — Foto: Reprodução/ Samsung Galaxy M52 5G vem com a câmera principal de 64 MP — Foto: Reprodução/ Samsung

O Galaxy S20 FE entrega ao usuário uma tela Super AMOLED com 6,5 polegadas e resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels). A configuração do M52 segue característica semelhante. O modelo dispõe de um painel de 6,7 polegadas e resolução Full HD+. O grande diferencial fica por conta da tecnologia Super AMOLED Plus, capaz de gerar cores mais fiéis sem demandar muito consumo de bateria.

Um ponto positivo em ambos os modelos é a possibilidade de adotar a taxa de atualização de 120 Hz. Na prática, esse recurso permite que a tela atualize as imagens em uma frequência de 120 vezes por segundo. Eles, portanto, tendem a apresentar imagens mais fluidas, o que deve permitir uma transição sutil de imagens em cenas de jogos e, certamente, vai agradar ao público gamer.

Em relação ao acabamento, o M52 apresenta corpo simples e feito de plástico, não traz resistência à água, mas conta com proteção Gorilla Glass 5, o que permite maior proteção contra quedas e riscos. O 20 FE possui com uma estrutura de alumínio e a tela venha revestida com vidro, o painel traseiro é formado por plástico. Além disso, o modelo vem com a proteção Gorilla Glass 3, que possibilita maior resistência a tela contra arranhões.

Câmera da Samsung

4 de 9 Galaxy S20 FE permite filmar em 4k — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy S20 FE permite filmar em 4k — Foto: Divulgação/Samsung

Apesar de os dois smartphones apresentarem um arranjo fotográfico triplo, há bastante diferença em relação aos conjuntos. O S20 apresenta as seguintes câmeras:

Principal de 12 MP (abertura f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (abertura f/2.2)

Teleobjetiva de 8 MP (abertura f/2.4)

Frontal de 32 MP (abertura f/2.2)

Enquanto isso, o Galaxy M52 traz:

Principal de 64 MP (abertura f/1.8)

Ultra wide de 12 MP (abertura f/2.2)

Macro de 5 MP (abertura f/2.4)

Frontal de 32 MP (abertura f/2.2)

Para fins de comparação, o S20 é mais completo e traz a disponibilidade para acessar o zoom ótico de até 3x – aquele que não perde qualidade. Além disso, o usuário pode chegar ainda mais perto graças ao zoom digital de até 10 vezes, mas neste caso há perda de qualidade.

Vale destacar outro diferencial importante do S20: o Fan Edition traz de fábrica a estabilização ótica de imagem (OIS), o que dá oferece ao usuário fotos mais nítidas.

A câmera frontal fica em 32 MP nos dois modelos, de modo a conferir uma quantidade significativa de megapixels para a captura de selfies e realização de videochamadas. A captura de vídeos também conta capacidade parecida, pois os dispositivos dispõem de vídeos em 4K a 30 quadros por segundo (fps).

Desempenho e armazenamento

5 de 9 Galaxy M52 5G conta com três câmeras — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M52 5G conta com três câmeras — Foto: Divulgação/Samsung

A primeira versão da ficha técnica do S20 FE trouxe ao mercado o processador Exynos 990, com direito a oito núcleos de até 2,73 GHz. O desempenho não foi aprovado nos testes do TechTudo. Por isso, a Samsung resolveu lançar a versão com processador o Snapdragon 865, integrante da categoria mais premium da Qualcomm. A performance do componente apresenta um octa-core com velocidade máxima de 2,84 GHz.

O Galaxy M52, por sua vez, apresenta o Snapdragon 778G, também da Qualcomm. O processador tem oito núcleos com velocidade de até 2,4 GHz. Na prática, o chip do Galaxy é mais atual, esquenta menos, aproveita melhor a bateria e é mais rápida.

O Galaxy da família M ainda apresenta 6 ou 8 GB de memória RAM, e o S20 também possui as mesmas opções de RAM. Quanto ao armazenamento, o M52 fica restrito em 128 GB, já o modelo Fan Edition pode variar entre 128 GB e 256 GB. Os dois aparelhos da Samsung oferecem suporte para expansão de memória por meio de um cartão micros de até 1 TB.

Bateria do Galaxy

6 de 9 Galaxy S20 FE conta com taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S20 FE conta com taxa de atualização de 120 Hz — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No quesito bateria, o Galaxy M52 apresenta um desempenho melhor. O modelo vem com a disponibilidade de 5.000 mAh. Essa capacidade deve permitir até dois dias com o aparelho longe das tomadas, com a utilização moderada do usuário. Segundo a fabricante, isso significa que o telefone deve possibilitar uma média de até 17 horas ininterruptas de navegação na internet.

O S20 FE, por sua vez, traz a capacidade de 4.500 mAh. A depender do uso, o usuário terá deve ter a disponibilidade suficiente para até 17 horas de reprodução de vídeo ou 14 horas navegando na internet 4G. Vale mencionar, no entanto, que nos testes do TechTudo, a componente deixou a desejar, especialmente, quando a tela estava na maior capacidade da taxa de atualização, de 120 Hz. Nesse sentido, é recomendado aos usuários desativar esta função quando não for necessário e aliviar o consumo de energia.

Ambos os dispositivos são compatíveis com recarga rápida de 25 Watts. Os telefones trazem carregador na caixinha inicial. Ainda vale destacar que o S20 FE ainda conta com a tecnologia Wireless PowerShare, no qual dá ao aparelho o suporte à recarga por aproximação.

Versão do Android

7 de 9 Estrutura de câmeras do Galaxy S20 FE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Estrutura de câmeras do Galaxy S20 FE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Nenhum dos dois aparelhos sai de fábrica com a versão mais atual do Android. Enquanto o Galaxy S20 FE é produzido com o Android 10, o Galaxy M52 vem com o Android 11. No entanto, segundo a política de atualização da fabricante, o S20 vai ser atualizado até o Android 13. Já o M52, por sua vez, deve ter o seu sistema operacional atualizado até 2024.

A última atualização do sistema operacional do Google, deixou o software vem com novidades referentes à maior possibilidade de customizar cores e ícones de aplicativos e melhorar a privacidade do usuário.

Recursos adicionais

8 de 9 Samsung apresenta o Galaxy M52 5G com duas cores: branco e preto — Foto: Divulgação/Samsung Samsung apresenta o Galaxy M52 5G com duas cores: branco e preto — Foto: Divulgação/Samsung

Em relação à conectividade, ambos os smartphones trazem na ficha técnica Bluetooth 5.0 e NFC, tecnologia que permite fazer pagamentos por aproximação através do aplicativo Samsung Pay. Eles ainda apresentam Wi-Fi 6, mas a certificação IP68, que dá proteção a respingos d’água e poeira só está presente no modelo da linha S. De acordo com a fabricante, a resistência é de até 1,5 metro de água por até 30 minutos.

Preço da Samsung

9 de 9 As várias cores do Galaxy S20 FE 5G — Foto: Divulgação/Samsung As várias cores do Galaxy S20 FE 5G — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy M52 chegou ao mercado brasileiro em outubro de 2021 por R$ 3.499. Atualmente, o modelo custa a partir de R$ 2.249 no site da Americanas, ou seja, uma redução de R$ 1.250. A Samsung oferece somente duas cores: preto e branco.

O Galaxy S20 FE, por sua vez, está disponível no país desde meados de 2021 com a versão 4G. Contudo, a fabricante relançou o modelo na versão 5G em maio de 2022 pelo preço sugerido de R$ 3.499. Pouco mais de cinco meses após o lançamento, pode ser encontrado por valores mais baixos. A fabricante dá seis opções de cores: naval (azul marinho), branco, lavanda (lilás), menta (verde claro), vermelho e laranja. No site da Americanas, as cifras partem de R$ 1.979.

Galaxy S20 FE vs Galaxy M52 Especificações Galaxy S20 FE Galaxy M52 Lançamento outubro de 2020 outubro de 2021 Preço de lançamento R$ 4.499 R$ 3.499 Preço atual R$ 1.979 R$ 2.249 Tela 6,5 polegadas 6,7 polegadas Resolução de tela Full HD+ Full HD+ Processador Snapdragon 865 ou Exynos 990 Snapdragon 778G Memória RAM 6 ou 8 GB 6 ou 8 GB Armazenamento 128 ou 256 GB 128 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 TB sim, microSD de até 1 TB Câmera traseira tripla, 12, 12 e 8 MP tripla, 64, 12 e 5 MP Câmera frontal 32 MP 32 MP Bateria 4.500 mAh 5.000 mAh Sistema operacional Android 10 Android 11 Dimensão e peso 159,8 x 74,5 x 8,4 mm; 190 g 164,2 x 76,4 x 7,4 mm; 173 g Cores vermelho, lavanda, laranja, menta, azul e branco preto e branco

