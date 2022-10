Galaxy S20 FE, S21 e S21 FE: confira as principais diferenças entre eles

Quem está procurando um celular Samsung mais premium e de boa performance encontra opções interessantes em três modelos que já têm algum tempo de lançamento - mas ainda superam intermediários de 2022. Para ajudar você, a Americanas mostra as especificações e as diferenças entre o Galaxy S20 FE, o Galaxy S21 e o S21 FE.

Galaxy S20 FE

O Galaxy S20 FE foi o primeiro Fan Edition e chegou às lojas no final de 2020 como uma versão econômica do topo de linha Galaxy S20. Agora, o consumidor encontra esse aparelho em versão atualizada e com conexão com a rede 5G com valores perto de R$ 2 mil.

O S20 FE conta com processador Snapdragon 865 de oito núcleos e velocidade máxima de 2,8 GHz, que funciona em conjunto com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento - com expansão de até 1 TB com ​​cartão microSD. A bateria tem 4.500 mAh.

O aparelho tem tela AMOLED de 6,5 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz, que garante movimentos fluidos e pode otimizar a experiência com jogos.

Além do display premium, a marca ressalta as capacidades de fotografia do modelo, principalmente, para selfies e fotos noturnas. Na traseira, o módulo de câmeras conta com sensor principal de 12 MP, ultrawide de 12 MP e 123º e teleobjetiva de 8 MP com zoom óptico de 3x, enquanto a câmera frontal tem 32 MP.

Os cortes vêm no acabamento. A estrutura do Galaxy S20 FE é composta de alumínio e a tela revestida com vidro, mas o painel traseiro é em plástico.

Galaxy S21

O Galaxy S21 é o topo de linha de primeiro degrau da Samsung do ano passado, lançado ao lado do S21 Plus e do S21 Ultra (esse sim, o smartphone mais poderoso da marca em 2021). Ainda hoje, as especificações da linha S21 ficam à frente de celulares intermediários avançados mais novos, por isso, vale avaliar o preço. Ele pode ser encontrado por cerca de R$ 4 mil.

O Galaxy S21 tem tela de 6,2 polegadas com painel em AMOLED Dinâmico 2X e resolução Full HD+, proteção para conforto dos olhos e atualização de 120 Hz.

Ele possui conexão com Internet 5G e conta com processador Exynos 2100, da própria Samsung, combinado com 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Não há entrada para expansão. A bateria tem 4.000 mAh.

O módulo de câmera traseiro segue a disposição e design do Galaxy S20: lente principal e ultrawide com 12 MP e teleobjetiva com 64 MP. O sensor frontal registra selfies de 10 MP.

O acabamento do S21 conta com revestimento em Gorilla Glass Victus na parte frontal e policarbonato na traseira, enquanto os irmãos maiores, S21 Plus e S21 Ultra, têm acabamento em vidro.

Galaxy S21 FE

Após a consolidação da linha Galaxy S21 no mercado, em 2021, a Samsung apresentou o Galaxy S21 FE no início deste ano. E assim como o S20 FE, ele é um smartphone premium com alguns cortes para ficar em um preço mais econômico, mesmo com conexão com a rede 5G. Atualmente, ele pode ser encontrado por cerca de R$ 2.700,00.

O Galaxy S21 Fan Edition tem tela maior que o S21, de 6,4 polegadas, painel AMOLED Dinâmico 2X com resolução Full HD+ e taxa de atualização adaptativa de 120 Hz. A tela tem revestimento em Gorilla Glass Victus, com leitor de digital sob o display, enquanto a traseira é de policarbonato, com o conjunto fotográfico em alto relevo na própria tampa.

Falando em câmeras, são três lentes no conjunto traseiro, sendo a principal de 12 MP (f/1.8), Ultra wide de 12 MP (f/2.0) e Teleobjetiva de 8 MP (f/2.4). A câmera frontal é de 32 MP, valorizando as selfies e chamadas de vídeo, ao invés de fotos de altíssima qualidade com a câmera principal. Mas ele faz vídeos em 4K a 60 quadros por segundo.

Em sua configuração, ele conta com processador Exynos 2100 octa-core com velocidade de até 2,9 GHz, com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, sem opção de expansão. A bateria é de 4.500 mAh.