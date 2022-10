Galaxy S21 ainda vale a pena em 2022? Conheça os prós e contras

O celular Galaxy S21 continua chamando a atenção do consumidor brasileiro, mesmo um ano e meio depois do lançamento . Ainda que o Galaxy S22 já tenha sido anunciado, o smartphone de 2021 segue com sua parcela de destaque. Anunciado pelo preço inicial de R$ 5.999, o sucessor do Galaxy S20 trouxe inovações em termos de design, bem como novidades no processamento e no arranjo fotográfico. Agora com taxa de atualização adaptável, o smartphone oferece uma experiência significativa na qualidade das imagens, além de fazer registros com zoom de até 30x.

Entre os destaques do telefone está o desconto que ele registra após quase dois anos de lançamento. Apelidado de Samsung S21, o modelo pode ser encontrado por cerca de R$ 4.740 no varejo online, uma queda de mais de R$ 1 mil ao longo deste período. Nas linhas a seguir, veja os prós e contras do Galaxy S21.

Galaxy S21: seis destaques da nova linha da Samsung

PONTOS POSITIVOS

1. Câmeras

Os amantes de fotos encontram no Galaxy S21 um conjunto elaborado para fazer seus registros. Com arranjo triplo, com lentes de até 64 MP, o telefone é capaz de entregar diversas modalidades de cliques. Veja como ele se organiza:

Câmera principal de 12 MP e abertura de f/1.8

Ultra wide de 12 MP e abertura de f/2.2

Teleobjetiva de 64 MP e abertura de f/2.0

Selfie de 10 MP e abertura de f/2.2

A variedade de lentes permite fazer uma série de registros, seja com ângulo aberto, fechado ou com níveis diferentes de proximidade. No âmbito dos vídeos, por sua vez, o celular permite fazer gravações em 8K a 24 fps. Para evitar filmes tremidos, a fabricante insere uma tecnologia de estabilização, com foco em bons registros, até mesmo em movimento.

2 de 9 Galaxy S21: câmera tripla com lentes de até 64 MP — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy S21: câmera tripla com lentes de até 64 MP — Foto: Divulgação/Samsung

2. Recursos para as fotos

Entre os principais recursos para fotos, é possível destacar o zoom híbrido, que usa lente e software para capturar imagens a distância sem perder a qualidade. Juntos, eles podem garantir zoom de até 30x. Isso é um destaque ante o iPhone 12, por exemplo, que não traz lente destinada ao zoom.

Além da aproximação, o ângulo ampliado da lente ultra wide pode chegar a 120º. Desse modo, é possível capturar imagens com maior abrangência, ferramenta ideal para paisagens e até mesmo fotos que devem abarcar uma grande quantidade de pessoas. Ainda neste sentido, as lentes também podem entregar fotos com Modo Retrato, com fundo desfocado.

Entre outras tecnologias, é possível citar o Single Take, que faz várias capturas de imagens e vídeo com apenas um toque no obturador, bem como o modo noturno, que permite tirar fotos de qualidade em locais com pouca luminosidade.

3. Tela de 120 Hz e demais recursos do display

A ficha técnica do Galaxy S21 deve contemplar um público exigente visto que traz 6,2 polegadas e resolução Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Assim como na versão Ultra, as especificações também incluem AMOLED Dinâmico 2x e tela com taxa de atualização de 120 Hz. Mesmo com configurações competitivas, é preciso mencionar que houve um downgrade em relação ao antecessor, Galaxy S20, que já dispunha de um display em Quad HD.

Na prática, o tipo de display deve oferecer maior contraste, bem como cores nítidas. Para acompanhar tais características, a fabricante reserva um brilho generoso de 1.300 nits e compatibilidade com HDR10.

3 de 9 Tela do sucessor do Galaxy S20 dispõe de 6,2 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Tela do sucessor do Galaxy S20 dispõe de 6,2 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A tela de 120 Hz é capaz de atualizar as imagens exibidas até 120 vezes por segundo – o que deve ajudar em tarefas que demandam mais do painel. Para evitar que o telefone consuma muita bateria neste processo, as configurações automáticas reduzem a taxa para níveis menores em ações que demandam menos resposta.

4. Preço competitivo

Smartphones recém-lançados costumam ter um valor mais alto e, à medida que o tempo vai passando, as cifras passam a registrar descontos. No caso do sucessor do Galaxy S20, ele chegou ao mercado interno por valores a partir de R$ 5.999. Hoje, ele já pode ser encontrado por R$ 4.740 – um desconto de R$ 1.259.

4 de 9 Preço do Galaxy S21 já reserva desconto no e-commerce — Foto: Divulgação/Samsung Preço do Galaxy S21 já reserva desconto no e-commerce — Foto: Divulgação/Samsung

5. Internet 5G

A internet móvel de quinta geração já é uma realidade em solo brasileiro, mesmo que ainda em seu estágio inicial. Presente em várias regiões do país, ela já movimenta consumidores interessados em adquirir aparelhos aptos a navegar em uma rede até 50 vezes mais rápida que o 4G. O Galaxy S21 é um dos modelos presentes no mercado que se enquadra nos critérios de quem deseja desfrutar de uma conexão otimizada.

5 de 9 Samsung disponibiliza modelos com 5G, entre eles, o Galaxy S21 — Foto: Reprodução/Freepik/wirestock Samsung disponibiliza modelos com 5G, entre eles, o Galaxy S21 — Foto: Reprodução/Freepik/wirestock

PONTOS NEGATIVOS

1. Armazenamento de 128 GB

Grande parte das fabricantes oferece outras possibilidades de armazenamento. No Galaxy S21 não há outra alternativa – nem para mais, nem para menos. Isso pode pesar na hora da escolha, visto que a especificação conta com uma limitação neste quesito.

A tendência observada no mercado é que, cada vez mais, os telefones disponibilizem um espaço maior de armazenamento. Por isso, os 128 GB do Galaxy em questão podem vir a ser um ponto negativo para quem gosta de baixar apps mais pesados ou armazenar uma série de arquivos no próprio smartphone.

6 de 9 Galaxy S21 chegou ao mercado em fevereiro de 2021 — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy S21 chegou ao mercado em fevereiro de 2021 — Foto: Divulgação/Samsung

2. Sem espaço para cartão microSD

Outro aspecto negativo que pode se somar ao tópico do armazenamento é a opção da Samsung em retirar o slot reservado para o cartão microSD. Sem ele, usuários ficam impossibilitados de expandir a memória interna para guardar documentos, imagens e arquivos extras, de modo geral. A alternativa viável seria o armazenamento em nuvem.

7 de 9 Ausência de suporte microSD impossibilita expansão de memória interna — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Ausência de suporte microSD impossibilita expansão de memória interna — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

3. Acabamento em plástico

As linhas premium costumam trazer acabamentos rebuscados e com vidro na composição. O S21, por sua vez, caminha na contramão no âmbito do material e opta por usar plástico na traseira. A característica se atém ao modelo mais em conta da família, visto que os irmãos mais caros já trazem dianteira de vidro.

8 de 9 Samsung optou por acabamento em plástico para o Galaxy S21 — Foto: Reprodução/Samsung Samsung optou por acabamento em plástico para o Galaxy S21 — Foto: Reprodução/Samsung

No entanto, o design ainda segue os mesmos moldes da família S21, com aspectos como módulo de câmera acoplado na traseira. Para quem gosta de dispositivos finos e leves, este deve atender à demanda, visto que traz dimensões compactas.

4. Bateria de 4.000 mAh

Uma das demandas que os telefones buscam atender é a durabilidade das baterias por um tempo satisfatório. Em aparelhos intermediários, é possível encontrar opções com cerca de 5.000 mAh, valor capaz de conferir até dois dias longe das tomadas, a depender do modo de uso. Diferente do modelo S21 que disponibiliza apenas 4.000 mAh.

9 de 9 Aparelho possui bateria com 4.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung Aparelho possui bateria com 4.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

Dito isso, a capacidade escolhida para o Galaxy S21 pode soar desvantajosa, principalmente se comparada com outros modelos da mesma linha, que agregam entre 4.500 e 5.000 mAh.

Ficha técnica do Galaxy S21 Especificações Galaxy S21 Lançamento fevereiro de 2021 Preço de lançamento R$ 5.999 Preço atual R$ 4.740 Tela 6,2 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processador Exynos 2100 (octa-core de até 2,9 GHz) Memória RAM 8 GB Armazenamento 128 GB Cartão de memória não Câmera traseira tripla, 64, 12 e 12 MP Câmera frontal 10 MP Bateria 4.000 mAh Sistema Android 11 Dimensões e peso 151,7 x 71,2 x 7,9 mm; 168 gramas Cores disponíveis violeta, branco, cinza e rosa

Com informações da Samsung