Galaxy S23: vazam detalhes da próxima geração da Samsung

Os celulares da linha Galaxy S23, da Samsung , tiveram detalhes vazados sobre a ficha técnica da bateria e câmera, segundo o relatório publicado pelo site GalaxyClub nesta terça-feira (4). O modelo Galaxy S23 Plus, por exemplo, deve ter 4.700 mAh de bateria, número maior do que o S22 Plus , que tem 4.500. Os novos aparelhos deverão ser apresentados em fevereiro de 2023, caso a empresa siga o mesmo cronograma de lançamentos recentes.

O smartphone Galaxy S23 Ultra, como indica o relatório, deve ter uma bateria de 5.000 mAh de capacidade típica e 4.855 de capacidade nominal, qualidade que não difere do Galaxy S22 Ultra lançado este ano. Tanto o S23 padrão quanto o S23 Plus devem ter suporte a carregadores rápidos de 25 W. Embora os rumores ventilados não indiquem qual será a medida do S23 Ultra, vale lembrar que o Galaxy S22 Ultra tem 45 W, e uma redução não está prevista.

Segundo montagem do Onleaks, o Galaxy S23 pode ter esse design — Foto: Reprodução/Onleaks

Sobre a qualidade das câmeras, os modelos S23 e o S23 Plus deverão ter uma ultra wide de 12 megapixels, enquanto a câmera frontal, usada para selfies, também deverá apresentar os mesmos 12 MP. Embora os rumores que chegam via GalaxyClub não digam qual será o sensor principal do S22 Ultra, o mesmo relatório aponta a presença de um sensor telefoto de 10 MP nos três modelos.

Vale lembrar, entretanto, que também há uma expectativa da imprensa internacional de que o Galaxy S22 Ultra seja o primeiro smartphone da fabricante com um sensor de 200 MP, já presente em modelos das rivais Motorola e Xiaomi.

Segundo o site MySmartPrice, o modelo convencional e o Plus poderão ter uma tela AMOLED Full HD+ com taxa de atualização de 120 Hz, muito indicada para jogos, com 6,1 e 6,6 polegadas, respectivamente.

Por outro lado, a versão Ultra deverá ter uma tela AMOLED com resolução QHD+ de 6,8 polegadas, com a mesma taxa de atualização. Além disso, acredita-se que o aparelho pode ter até 12 GB de memória RAM, e pode vir equipado com o inédito processador Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm. Dependendo da região do globo, a CPU pode ser substituída pelo chipset Exynos 2300 da própria Samsung, como é comum em lançamentos recentes.