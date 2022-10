God of War: Ragnarok é vendido 10 dias antes do lançamento; entenda o caso

Em sua frustração, Cory comentou: "Agora entendo o benefício de ter só um instalador no disco", referindo-se à mídia física de Call of Duty: Modern Warfare 2, que possui poucos dados no disco e precisa ser baixado praticamente inteiro em um download de mais de 100 GB. O diretor, no entanto, logo se retratou ao dizer que não defende essa prática e que este não é o futuro que deseja como gamer ou desenvolvedor.

O diretor narrativo do jogo, Matt Sophos disse que sentia muito se alguém tiver recebido spoilers do game de alguma forma e que realmente tentaram manter as coisas surpreendentes para os jogadores. Ele também comentou que é melhor evitar redes sociais, Reddit , YouTube , entre outras, a menos que o usuário tenha muita confiança em sua habilidade de silenciar hashtags e pessoas. Segundo Sophos, há também "trolls" usando os spoilers como armas nas redes.

God of War: Ragnarok conta a história do Deus da Guerra Kratos e seu filho Atreus na mitologia nórdica, em meio à grande batalha entre deuses, Ragnarok, que deve acabar com o mundo. Durante o jogo, eles terão que lidar com as consequências do game anterior ao enfrentar nomes como Freya e Thor enquanto tentam entender seu papel no confronto. O primeiro game contava com algumas grandes reviravoltas e segredos em sua narrativa e, por isso, é de se esperar que haja mais algumas na sequência.