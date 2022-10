God of War: Ragnarok ganha trailer oficial de lançamento; veja

God of War: Ragnarok teve trailer de lançamento divulgado nesta quinta-feira (27) pela Sony e a Santa Monica Studios. O jogo é uma sequência direta do God of War de 2018, que deu um novo direcionamento à franquia ao embarcar na mitologia nórdica. A chegada do novo título, que vai contar com dublagem e legendas em português brasileiro (PT-BR), está agendada para o dia 9 de novembro, com versões para PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) a partir de R$ 299,90.