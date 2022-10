Google Assistente agora oferece conforto se você estiver triste; saiba

O funcionamento do novo recurso do Google Assistente, ao que tudo indica, será bastante simples: toda vez que um usuário disser os comandos "Ok Google, estou triste" ou "Ok Google, me sinto sozinho", o assistente virtual responderá com dicas de bem-estar e palavras de apoio. "Saber reconhecer esses sentimentos já é um passo. Obrigado por se abrir comigo", diz uma das telas divulgadas pela Google hoje.