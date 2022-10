Google do Japão apresenta teclado inusitado de quase 2 m; vídeo

O Google do Japão divulgou, em seu blog, a criação de um teclado físico no mínimo inusitado. A chamada "Gboard Bar" possui todas as teclas enfileiradas na horizontal, chegando a um comprimento de 1,65 m por 64 mm de largura. Segundo a empresa, a novidade tem vários benefícios, como o de supostamente encontrar a tecla correta com mais facilidade e ou de alongar os braços e as pernas durante o trabalho. Além disso, devido ao seu tamanho, o teclado permite que duas pessoas trabalhem ao mesmo tempo, lado a lado. O produto conta com três modelos: alfabeto romano (ABC), alfabeto japonês e em ASCII.