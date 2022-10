Google ganha Central de Anúncios com mais opções de privacidade; saiba

O Google ganhou a página Minha Central de Anúncios nesta quinta-feira (20), e agora usuários de todo o globo podem ter mais informações sobre publicidade direcionada em seus perfis. A novidade, que funciona tipo um hub e já pode ser explorada hoje, inclui dados do YouTube, Gmail e mais marcas da empresa. Com isso, é possível, por exemplo, descobrir em quais perfis de usuário as suas contas se categorizam (como faixa etária e/ou localização), e também excluir alguns tipos de assuntos que não sejam interessantes para você. O recurso está disponível nos apps e no navegador também.