Google Pixel 7 é anunciado no Made by Google; saiba o preço

A nova linha do Google Pixel 7 sai de fábrica com uma VPN que protege a navegação das pessoas na internet. De acordo com o Google, será mais difícil de ser rastreado enquanto o usuário utiliza sites e aplicativos – inclusive do monitoramento feito pelo próprio Google. A novidade da VPN faz parte do Google One, o serviço online premium que libera mais armazenamento na nuvem. Não custará nada a mais.