Google Pixel precisaria de 60 anos para chegar aos pés da Samsung

O balanço foi feito em cima dos números divulgados na última terça-feira (4) pelo instituto IDC, conhecido mundialmente pelas análises de mercado. Além do Google lançar apenas um modelo por ano, diferentemente da Samsung, que tem um vasto catálogo anual, o Pixel também não é encontrado no mundo todo.

Como lembrou o site SamMobile, o Google Pixel que vem com Android puro é vendido essencialmente nos Estados Unidos, e mesmo lá o volume de vendas não se compara com a linha Galaxy.

O Pixel 6, o mais recente aparelho da linha, foi lançado em outubro de 2021 em versões com tela de 6,4 polegadas (com resolução Full HD+) e de 6,7 polegadas (com resolução Quad HD+). Ambos os modelos possuem duas câmeras no conjunto principal com 50 megapixels cada, e tem 4.614 mAh de bateria no modelo padrão e 5.004 mAh na edição Pixel 6 Pro.