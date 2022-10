Gotham Knights: veja gameplay, história e requisitos mínimos do jogo

Gotham Knights será lançado em 21 de outubro para PlayStation 5 ( PS5 ) e Xbox Series X / S por R$ 349,99 e para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 299,99, sem crossplay. Originalmente o game sairia também no PS4 e Xbox One , porém essas versões foram canceladas.

O enredo de Gotham Knights não tem conexão direta com a série Arkham. O game começa com a morte de Batman e do Comissário Gordon em circunstâncias misteriosas, o que levantam a atenção dos aliados do Cavaleiro das Trevas. Os quatro heróis se reúnem durante o dia em seu quartel-general Belfry, uma velha torre da família Wayne convertida em base, e durante a noite sairão para combater o crime e investigar mais sobre a morte do Homem Morcego. Neste local, eles irão também interagir entre si e com o mordomo Alfred, que terá um papel de mentor.