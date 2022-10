Grounded: veja gameplay e requisitos mínimos do jogo de sobrevivência

Grounded, o game de sobrevivência multiplayer inspirado em filmes como "Querida, Encolhi as Crianças" e "Vida de Inseto", teve sua versão completa lançada em 27 de setembro. O jogo estava há pouco mais de dois anos em acesso antecipado e no Xbox Game Preview. O game, da produtora Obsidian Entertainment e publicado pelo Xbox Game Studios, teve um aumento de preço e agora custa R$ 199, mas também está incluso no Xbox Game Pass. É possível jogar no Xbox Series X/S, Xbox One e PC (pelas lojas digitais Steam e Microsoft Store).