GTA 6: após vazamentos, insider diz que jogo deve sair apenas em 2025

GTA 6 só deve ser lançado em 2025, segundo o insider Adrien Perea, via seu Twitter . Ele é considerado uma fonte relativamente confiável na comunidade gamer, por ter acertado – entre outras coisas – informações adiantadas sobre o lançamento de atualizações de jogos como Cyberpunk 2077 e Ghost of Tsushima , além de trazer informações sobre o cancelamento de relançamentos, como GTA 4 e Red Dead Redemption , que se confirmaram pouco tempo depois. A data para 2025 também parece plausível, levando em conta os vazamentos recentes, que mostravam GTA 6 ainda em estágio inicial de desenvolvimento.

Vale lembrar que os leaks ocorreram nas últimas semanas e mostravam mais de uma hora de gameplay de GTA 6. O conteúdo foi confirmado pela produtora Rockstar, que também confirmou ter sido vítima de uma invasão hacker.

Adrien Perea também comentou, em seguida, que “é praticamente óbvio, só estou confirmando”, para reforçar a informação de que, por estar em início de desenvolvimento, GTA 6 realmente não sai tão cedo. O insider não menciona, contudo, para qual plataforma o jogo será programado – se virá apenas na atual geração ou se sai também para a anterior.

Em outro post, o insider diz que o primeiro trailer de jogabilidade deve sair apenas no final de 2024, mas um primeiro trailer deve chegar ainda no meio de 2023. Segundo Perea, o desenvolvimento principal do game começou em 2019, e também afirma que a Rockstar já está se preparando para trabalhar em Red Dead Redemption 3.

Vale reforçar que as informações não passam de rumor, ainda que com algum nível de confiança. Perea já foi responsável por revelar algumas informações em primeira mão, que se confirmaram depois. O adiamento de Forspoken para janeiro de 2023 foi uma delas, além do lançamento de Skull & Bones programado para novembro – antes de ser adiado mais uma vez. Ele também revelou que Ghost of Tsushima sairia no PC antes de a Sony anunciar, entre outros.

GTA 6 teve informações confirmadas

O vazamento mostrava que GTA 6 vai mesmo se passar em Vice City, cenário que já serviu de mapa para outros jogos da série. Além disso, há uma dupla de protagonistas, um homem e uma mulher, pela primeira vez na história do título. Como a Rockstar confirmou a veracidade do vazamento, já dá para cravar que tudo isso é verdade – a não ser que mude até o dia do lançamento.

Vários vídeos de gameplay foram postados na Internet e até mesmo um grupo de fãs chegou a montar um possível mapa de como será GTA 6, usando de base as imagens vazadas, o Google Maps e até o Microsoft Paint como ajuda. É importante ter em mente que, apesar dos rumores e até dos vazamentos, há poucas informações oficiais sobre o jogo até o momento.