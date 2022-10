GTA Vice City, Assassin's Creed e The Medium chegam à PS Plus em outubro

GTA: Vice City , Assassin's Creed Odyssey e The Medium são algumas das novidades para assinantes da PS Plus nos níveis Extra e Deluxe para PlayStation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ). A partir de 18 de outubro, usuários terão acesso à versão remasterizada do clássico Grand Theft Auto, a vários títulos de franquias famosas como Assassin's Creed e Dragon Quest, além do jogo de terror The Medium, que chega a tempo do Halloween. Há ainda games da série Yakuza e Ultra Street Fighter 4 , exclusivos na opção Deluxe. Confira mais detalhes sobre os novos títulos da PS Plus em outubro a seguir.

1 de 14 GTA: Vice City – The Definitive Edition está entre os principais jogos para assinantes da PS Plus Extra e Deluxe de outubro — Foto: Divulgação/Rockstar GTA: Vice City – The Definitive Edition está entre os principais jogos para assinantes da PS Plus Extra e Deluxe de outubro — Foto: Divulgação/Rockstar

👉 GTA 6 será o melhor de todos os capítulos? Opine no Fórum do TechTudo

PS Plus Extra

GTA: Vice City – The Definitive Edition - PS5, PS4

O clássico GTA: Vice City do PlayStation 2 chega em sua versão remasterizada para os atuais consoles da Sony com várias melhorias em seus gráficos. Jogadores encontrarão a vibrante cidade inspirada em Miami com texturas em maior resolução, alcance de visão aumentado, melhor iluminação e mais novidades, enquanto seguem a história de Tommy Vercetti no submundo do crime. Além do visual, o título trouxe aprimoramentos também na jogabilidade, com um sistema de mira automática que tenta deixar a gameplay mais próximo de GTA 5.

Assassin's Creed Odyssey - PS4

Este capítulo da série Assassin's Creed expande as novidades apresentadas em Assassin's Creed: Origins, como maior foco na ação através do combate e em elementos de RPG em seus equipamentos. A história se passa no século V a.C., durante a Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Jogadores controlam um mercenário espartano chamado Alexios ou a protagonista feminina Kassandra, enquanto embarcam em uma longa jornada para descobrirem suas raízes após serem sentenciados à morte. Ao jogar no PS5 usuários podem usufruir o game em uma taxa 60 fps.

2 de 14 Assassin's Creed Odyssey expandiu o foco em ação e elementos de RPG de Assassin's Creed Origins em um novo período histórico — Foto: Reprodução/Steam Assassin's Creed Odyssey expandiu o foco em ação e elementos de RPG de Assassin's Creed Origins em um novo período histórico — Foto: Reprodução/Steam

The Medium - PS5

Desenvolvido pela Bloober Team SA, de Layers of Fear, o jogo de terror The Medium utiliza o poder da nova geração para criar uma experiência sobrenatural inovadora. A história acompanha a trajetória de Marianne, uma médium capaz de transitar entre o mundo físico e o espiritual, mecânica utilizada para explorar e resolver quebra-cabeças. Após vários sonhos repetidos, Marianne se vê atraída para um resort abandonado onde ocorreu uma tragédia e agora precisará ajudar o espírito de uma menina a encontrar sua paz. No entanto, há mais coisas escondidas nesse local do que ela imagina.

3 de 14 The Medium é um game de terror jogado em dois mundos ao mesmo tempo graças ao poder dos consoles da nova geração — Foto: Reprodução/Steam The Medium é um game de terror jogado em dois mundos ao mesmo tempo graças ao poder dos consoles da nova geração — Foto: Reprodução/Steam

Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition - PS4

A série de RPG da Square Enix traz a versão definitiva de seu décimo primeiro jogo com a história do Luminary, um "escolhido" cuja missão é destruir as forças malignas que ameaçam o mundo de Erdrea. A jornada do protagonista será cheia de obstáculos, no entanto, ele poderá contar com a ajuda de um grupo de companheiros que também o acompanhará em batalhas em turno tradicionais. A versão Definitive Edition do jogo inclui um modo no qual é possível jogar o game com visuais clássicos em 16 Bits, como se fosse um jogo de Super Nintendo.

4 de 14 Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition traz uma experiência de RPG clássica que pode até mesmo ser jogada em 2D como um game antigo — Foto: Reprodução/Steam Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age - Definitive Edition traz uma experiência de RPG clássica que pode até mesmo ser jogada em 2D como um game antigo — Foto: Reprodução/Steam

Baseado nas animações japonesas Naruto e Boruto, este game permite que usuários escolham alguns de seus ninjas favoritos como Naruto, Sasuke, Kakashi, Boruto, entre outros, para se enfrentarem em batalhas multiplayer online entre times. Cada equipe é composta por 4 personagens que possuem diferentes funções e habilidades, alguns voltados para ataque e outros para suporte.

5 de 14 Em Naruto to Boruto: Shinobi Striker jogadores se enfrentam em times com 4 integrantes compostos por seus ninjas favoritos da animação — Foto: Reprodução/Steam Em Naruto to Boruto: Shinobi Striker jogadores se enfrentam em times com 4 integrantes compostos por seus ninjas favoritos da animação — Foto: Reprodução/Steam

Inside - PS4

O game independente de aventura e plataforma Inside é como uma espécie de sucessor espiritual de Limbo, título do mesmo criador. Nesta jornada, usuários controlam um garoto desconhecido de camisa vermelha através de um mundo distópico enquanto resolvem situações perigosas que surgem pelo caminho e tentam entender o que está acontecendo. O game possui elementos leves de plataforma e quebra-cabeça, mas tem maior foco em sua narrativa.

6 de 14 Inside apresenta uma aventura focada em narrativa em um mundo distópico, semelhante a Limbo — Foto: Reprodução/Steam Inside apresenta uma aventura focada em narrativa em um mundo distópico, semelhante a Limbo — Foto: Reprodução/Steam

Dragon Quest Builders 1 e 2 - PS4

Nestes dois spin-offs de Dragon Quest inspirados por games simuladores como Minecraft, usuários poderão destruir e reconstruir um grande mundo de blocos com ferramentas. Há, no entanto, algumas grandes diferenças, como elementos de RPG e aventura no jogo, a possibilidade de subir de nível, enfrentar monstros clássicos de Dragon Quest e realizar missões para personagens, entre outras.

7 de 14 Dragon Quest Builders 2 adiciona elementos de RPG à tradicional fórmula de jogos como Minecraft — Foto: Reprodução/Steam Dragon Quest Builders 2 adiciona elementos de RPG à tradicional fórmula de jogos como Minecraft — Foto: Reprodução/Steam

Dragon Quest Heroes 1 e 2 - PS4

Mais uma série de jogos paralelos de Dragon Quest é a franquia voltada para "Hack and Slash" com Dragon Quest Heroes: The World Tree's Woe and the Blight Below e Dragon Quest Heroes 2: Explorer’s Edition. Ambos os títulos mantêm alguns elementos clássicos de RPG da franquia de maneira leve, porém têm maior foco na ação com combates frenéticos contra hordas de inimigos e chefes amedrontadores.

8 de 14 Em Dragon Quest Heroes 2: Explorer's Edition jogadores enfrentam monstros clássicos da franquia com um gameplay de ação frenética — Foto: Reprodução/Steam Em Dragon Quest Heroes 2: Explorer's Edition jogadores enfrentam monstros clássicos da franquia com um gameplay de ação frenética — Foto: Reprodução/Steam

Assassin's Creed Syndicate e Assassin's Creed 3 Remastered - PS4

Mais duas aventuras clássicas da franquia Assassin's Creed chegarão à PS Plus em outubro. Em Assassin's Creed Syndicate jogadores exploram Londres em 1868 no controle de Jacob Frye enquanto erguem uma revolução no submundo do crime para tomar a cidade da Ordem dos Templários. Já Assassin's Creed 3 Remastered é o capítulo final da saga original com a aventura do assassino nativo-americano Connor em 1775 e a conclusão da história de Desmond na porção moderna do game.

9 de 14 Assassin's Creed 3 Remastered trouxe a conclusão da saga de Desmond na primeira fase da franquia — Foto: Reprodução/Steam Assassin's Creed 3 Remastered trouxe a conclusão da saga de Desmond na primeira fase da franquia — Foto: Reprodução/Steam

Assassin’s Creed Chronicles: China, India e Russia - PS4

Nestes três capítulos spin-off de Assassin's Creed Chornicles, jogadores podem controlar novos personagens em locais ao redor do mundo. Os games possuem gráficos 3D, mas uma jogabilidade 2D lateral focada em furtividade.

Em Assassin’s Creed Chronicles: China será possível acompanhar a história da assassina Shao Jun contra o Imperador Chinês no século XVI. Já Assassin’s Creed Chronicles: India coloca jogadores para enfrentar templários como o assassino Arbaaz em meio ao período colonial, no século XIX. Por fim, em Assassin's Creed Chronicles: Russia terão a chance de escolher entre os assassinos Nikolai Orelov ou Anastasia em uma última missão pela irmandade na Rússia do século XX.

10 de 14 Em Assassin's Creed Chronicles: China a jogabilidade furtiva da série é traduzida em um game com visuais 3D, mas jogabilidade 2D — Foto: Reprodução/Steam Em Assassin's Creed Chronicles: China a jogabilidade furtiva da série é traduzida em um game com visuais 3D, mas jogabilidade 2D — Foto: Reprodução/Steam

Hohokum - PS4

O inusitado game Hohokum entrará no catálogo da PS Plus com um título que desafia ideias tradicionais de como deveria ser um jogo. A gameplay envolve apenas flutuar livremente por diversos mundos, visitando, explorando e também compreendendo, até ser capaz de interagir de alguma forma quase indireta para revelar seus segredos. Trata-se de um jogo fora do comum para usuários dispostos a terem uma experiência diferente nos games.

11 de 14 Hohokum é um incomum jogo sobre visitar mundos fantásticos e tentar interagir de alguma forma com eles — Foto: Reprodução/Steam Hohokum é um incomum jogo sobre visitar mundos fantásticos e tentar interagir de alguma forma com eles — Foto: Reprodução/Steam

PS Plus Deluxe

Yakuza 3, 4 e 5 Remastered

Três capítulos da série Yakuza originalmente lançados no PlayStation 3 estarão disponíveis para assinantes da PS Plus Deluxe como títulos clássicos remasterizados. Todos os jogos acompanham a história do protagonista da série, Kazuma Kiryu, um ex-mafioso que acaba sempre envolvido em assuntos do seu passado, os quais costumam levar a guerra entre diferentes facções da Yakuza. Através de um gameplay de ação e aventura, a série Yakuza permite que jogadores realizem diversos tipos de missões no submundo do crime nas noites de Kamurocho, em Tóquio, no Japão.

12 de 14 Yakuza 3 Remastered traz as aventuras de Kazuma Kiryu em sua longa jornada desde que deixou a máfia japonesa — Foto: Reprodução/Steam Yakuza 3 Remastered traz as aventuras de Kazuma Kiryu em sua longa jornada desde que deixou a máfia japonesa — Foto: Reprodução/Steam

Limbo - PS4

Antecessor de Inside e também um aclamado jogo independente, Limbo é um dos games que estará disponível entre os clássicos da PS Plus. Originalmente lançado em 2010, o jogo coloca usuários para controlar um garoto sem nome em uma jogabilidade de plataforma com alguns quebra-cabeças leves enquanto cruza um mundo escuro, repleto de perigos e mistérios.

13 de 14 O predecessor de Inside, Limbo é um game de aventura e plataforma focado em narrativa no qual um garoto explora um mundo escuro e cheio de perigos — Foto: Reprodução/Steam O predecessor de Inside, Limbo é um game de aventura e plataforma focado em narrativa no qual um garoto explora um mundo escuro e cheio de perigos — Foto: Reprodução/Steam

Ultra Street Fighter 4 - PS4

Enquanto Street Fighter 6 domina as conversas atualmente, fãs da franquia de luta podem relembrar sua quarta versão que marcou o ressurgimento da franquia Street Fighter com visuais em 3D. Viva novamente lutas clássicas com personagens como Ryu e Ken ou confira alguns dos novos lutadores, como Elena, Hugo, Poison e Rolento nessa edição definitiva do jogo.

14 de 14 Ultra Street Fighter 4 traz de volta um dos capítulos mais populares da série de luta da Capcom em sua versão definitiva — Foto: Reprodução/Steam Ultra Street Fighter 4 traz de volta um dos capítulos mais populares da série de luta da Capcom em sua versão definitiva — Foto: Reprodução/Steam