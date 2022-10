HackTudo: festival de cultura digital tem corrida de drones e mais

A sexta edição do HackTudo acontece no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro, nos dias 19, 22 e 23 de outubro. O festival de cultura digital tem, entre os destaques, a "HackDrones" — uma corrida de drones com oito participantes — e a "HackRobot" — que consiste em partidas de hockey para que os robôs compitam entre si e exponham seus recursos. O público ainda poderá conferir exposições, invenções artísticas, laboratório de oficinas criativas, simuladores e outras atrações.

O evento, feito pela Araucária Agência Cultural, visa a promover a inclusão social e digital de crianças, jovens e adultos, com atividades presenciais e gratuitas sobre tecnologia, empreendedorismo e inovação. “Nosso objetivo é mostrar como a tecnologia está aliada à cultura e vice-versa. Queremos democratizar esse acesso à tecnologia e ao conhecimento, dando oportunidade às crianças, pais e mães, de vivenciarem o virtual com arte”, afirma Miguel Colker, diretor e curador do festival.

Hackrobots, batalha de robôs, é uma das atrações do Hacktudo 2022

Na HackDrones, além de acompanhar a corrida entre oito pilotos de veículos não tripulados, o público ainda vai poder assistir a oficinas sobre drones. Uma experiência com simuladores também será ofertada e, nela, os visitantes poderão utilizar os mesmos óculos que os pilotos utilizam — e que dão a sensação de ver os drones em primeira pessoa.

Já na HackRobot, uma atração assinada pela Petrobras, serão realizadas batalhas de robôs com partidas de hockey, com o intuito de explorar conceitos tecnológicos sobre robótica. Os jogos serão compostos por dois times com três robôs, e o objetivo é fazer o maior número de gols.

O público poderá assistir a uma corrida de drones com oito competidores

Entre as atrações do festival está também o Espaço Maker, onde os visitantes poderão jogar o Snake Maker, versão do famoso jogo da cobra dos celulares Nokia, só que com "controles sem toque". Isso significa que os comandos do game são captados via sensores. Outro destaque é o HackLab, laboratório criativo para estimular a capacidade de inovação através de oficinas, filmes, bate-papos e atividades criativas.

O evento terá ainda exposições de artes visuais sobre temas como realidade virtual, metaverso, arte digital e sustentabilidade, e atividades voltadas exclusivamente para o público feminino — o HackDelas.

Mais informações sobre o festival, bem como detalhes sobre ingressos gratuitos para conferências, podem ser acessadas no site oficial do evento: https://www.hacktudo.com.br.

