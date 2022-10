Halloween Ends: onde assistir aos filmes antes de ver capítulo final

O filme Halloween Ends encerra a nova trilogia de terror do assassino Michael Myers. O longa teve sua data de lançamento nos cinemas no dia 13 de outubro de 2022, mas também pode ser assistido online na plataforma de streaming americana Peacock. Conectado diretamente ao primeiro filme, lançado em 1978, a nova produção encerra a trajetória de sobrevivência da protagonista Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), que se aposenta do papel após estrelar sete filmes da franquia.

Ao todo, a série Halloween tem 13 filmes lançados. Com a quantidade de produções aumentaram também as linhas do tempo - cinco até o momento. Para saber o que assistir antes de Halloween Ends, o TechTudo preparou uma lista das obras da saga, seus personagens e elenco e repercussão entre a crítica especializada. A nossa seleção não tem spoilers. Os filmes estão disponíveis em plataformas de streaming e aluguel como Paramount+, Looke, Telecine, Amazon Prime Video e Google Play Filmes.

1 de 4 Após 40 anos após sua estreia na franquia Halloween, a atriz Jamie Lee Curtis resolveu aposentar sua personagem Laurie Strode — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Após 40 anos após sua estreia na franquia Halloween, a atriz Jamie Lee Curtis resolveu aposentar sua personagem Laurie Strode — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Linhas do tempo dos filmes de "Halloween"

A nova franquia é a quinta linha do tempo de filmes da saga. Antes dela, há quatro outras, que vão desde sequências lineares até pré-sequências, que contam a história do personagem Michael Myers.

Halloween Ends: veja ordem de lançamento e cronologia dos filmes Linha do tempo Filmes Linha 1: Saga linear Haloween - A Noite do Terror (1978), Halloween 2 - O Pesadelo Continua (1981), Halloween 4 - O Retorno de Michael Myers (1988), Halloween 5 - A Vingança de Michael Myers (1989) e Halloween 6: A Última Vingança (1995) Linha 2: Antologia sem Michael Myers Halloween 3 - A Noite das Bruxas (1982) Linha 3: Reboot de 20 anos da franquia Haloween - A Noite do Terror (1978), Halloween 2 - O Pesadelo Continua (1981), Halloween H20: Vinte Anos Depois (1998) e Halloween – Ressurreição (2002) Linha 4: Pré-sequência do diretor Rob Zombie Halloween - O Início (2007) e Halloween II (2009) Linha 5: Rebot de 40 anos Haloween - A Noite do Terror (1978), Halloween (2018), Halloween Kills: O Terror Continua (2021) e Halloween Ends (2022)

Halloween - A Noite do Terror (1978)

O primeiro filme da franquia mostra a gênese do vilão Michael Myers. Em 1963, na cidade de Haddonfield, Illinois, Estados Unidos, o então garoto Myers é perturbado com desejos assassinos na noite de Halloween. Munido de uma faca, ele mata sua irmã mais velha e, logo em seguida, é detido pela polícia, o que resulta na sua internação em um hospital psiquiátrico. Quinze anos depois, ele retorna à cidade depois de fugir do hospício para continuar sua matança na noite do Dia das Bruxas. Entre os alvos do psicopata está a estudante e babá Laurie Strode (Curtis).

Disponível nas plataformas de streaming Telecine, Looke e Starz, o longa é uma criação do diretor John Carpenter, que o roteirizou em parceria com a produtora Debra Hill. Este é o primeiro filme de Jamie Lee Curtis, filha da atriz Janet Leigh, eternizada em Psicose (1960). Halloween de 1978 obteve em bilheteria US$ 70 milhões (cerca de R$ 370 milhões em conversão direta), tem nota de 7,7 no IMDb e 98% de aprovação no Metacritic.

2 de 4 Jamie Lee Curtis em sua primeira atuação no cinema — Foto: Reprodução/Halloween Jamie Lee Curtis em sua primeira atuação no cinema — Foto: Reprodução/Halloween

Halloween (2018)

Feito em comemoração aos 40 anos da saga, o novo Halloween retorna aos cinemas em uma conexão direta ao primeiro filme. Nessa linha do tempo, Michael Myers foge novamente do hospício onde está internado e volta à cidade para perseguir Laurie Strode. No entanto, ao pressentir que o assassino voltaria, Strode decide não recuar e quer enfrentá-lo frente à frente, desta vez com a ajuda de sua filha e neta.

O revival tem direção de David Gordon Green (O Que Te Faz Mais Forte), com John Carpenter atuando apenas na trilha sonora junto com o filho Cody Carpenter. A produção está disponível para aluguel no Google Play Filmes, Claro Video e Amazon Prime Video por R$ 6,90. Halloween obteve nota de 6,5 no IMDb, 67 no Metacritic e aprovação de 79% no Rotten Tomatoes.

3 de 4 No revival, o assassino psicopata Michael Myers foge do hospício para se vingar de de Laurie Strode (Curtis) — Foto: Reprodução/IMDb No revival, o assassino psicopata Michael Myers foge do hospício para se vingar de de Laurie Strode (Curtis) — Foto: Reprodução/IMDb

Halloween Kills: O Terror Continua (2021)

Na mesma noite dos eventos do filme anterior, Michael Myers consegue escapar da armadilha plantada por Laurie Strode e resolve persegui-la. Seus homicídios praticados no meio do caminho chamam atenção da população local, que decide não recuar e também entra na guerra contra o assassino.

O longa está disponível no Telecine e Claro TV. Halloween Kills teve uma recepção mista na crítica especializada, com nota de 5,5 no IMDb, 42 no Metacritic e 39% de aprovação no Rotten Tomatoes, categorizado como “podre”.

4 de 4 Cena do início de Halloween Kills: O Terror Continua (2021) — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes Cena do início de Halloween Kills: O Terror Continua (2021) — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Halloween Ends (2022)

O capítulo final da saga ocorre quatro anos após os acontecimentos do último filme. Com o desaparecimento de Michael Myers, Laurie Strode tenta escrever um livro narrando suas experiências com o assassino. Mas ela tem de lidar com a antipatia da população local, que a acusa de “atrair” Myers para a cidade. O que todos não sabem é que o assassino está à solta, e conta com a ajuda de um jovem que quer se vingar de Haddonfield.

Até o momento, Halloween Ends não tem previsão de lançamento nos streamings nacionais, sendo exibido apenas no Peacock nos EUA. O filme obteve até o momento US$ 64 milhões em bilheteria mundial (cerca de R$ 339 milhões ), segundo dados do portal The Numbers. Entre a crítica, Halloween Ends tem nota 5 no IMDb, 47 no Metacritic e 39% de aprovação no Rotten Tomatoes.

