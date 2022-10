Headset VR da Apple deve usar leitura de íris para liberar pagamentos

Os óculos de realidade mista da Apple podem ter um leitor de íris para validar pagamentos online. De acordo com o site The Information, a tecnologia funcionaria de forma similar ao Face ID que hoje em dia marca presença nos iPhones. O aguardado headset conseguiria identificar o usuário para evitar cobranças não intencionais. A expectativa é de que o aparelho apelidado de Apple Glasses chegue ao mercado em 2023. Por ora a fabricante mantém sigilo sobre o assunto.

De acordo com a reportagem, os óculos de realidade mista da Apple também poderiam identificar qual usuário o está utilizando no momento pelo reconhecimento da íris. Assim, o dispositivo mudaria instantaneamente as configurações e formas de pagamento para cada usuário e faria o login automaticamente, pois o conjunto de câmeras deve começar a escanear os olhos no momento em que forem colocados.

2 de 3 Óculos inteligente da Apple, por enquanto, é apenas um conceito — Foto: Reprodução/Apple Insider Óculos inteligente da Apple, por enquanto, é apenas um conceito — Foto: Reprodução/Apple Insider

A varredura deve utilizar uma tecnologia que pode seguir os olhos do usuário, para onde ele estiver olhando, como forma de otimizar o desempenho do aparelho. Além de prometer tornar o escaneamento da íris mais eficiente, o headset poderia renderizar imagens com melhor qualidade e diminuir a definição para os cantos onde a visão não está pegando naquele momento.

O relatório também informa que o headset da Apple deve ser mais leve do que o recém-lançado Meta Quest Pro, do conglomerado do Facebook. Ainda teria materiais mais nobres, com estrutura utilizando vidro, alumínio e tecido.

Os analistas apostam que o preço de lançamento deve ficar entre US$ 2 mil e US$ 3 mil, o que daria de R$ 10 mil a R$ 15 mil em conversão direta e sem impostos. O headset VR da Meta, por outro lado, tem preço sugerido de US$ 1.499 (cerca de R$ 7.880).

Os rumores do ano passado indicavam que os óculos da Apple devem ter um módulo com 15 câmeras para tarefas distintas, incluindo a ventilada “biometria inovadora”, como afirmou o especialista em Apple, Ming-Chi Kuo, na ocasião.

3 de 3 Renderização de um possível óculos VR da Apple — Foto: Reprodução/MacMagazine Renderização de um possível óculos VR da Apple — Foto: Reprodução/MacMagazine