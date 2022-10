Homem-Aranha de Tom Holland: elenco e onde assistir aos filmes da Marvel

Os filmes de Homem-Aranha mais recentes são protagonizados por Tom Holland e fazem parte do Universo Cinematográfico Marvel (UCM ou MCU, em inglês). Portanto, o Aranha interage constantemente com outros personagens da Marvel, afetando a linha temporal de outros filmes. Desde a primeira produção, lançada em 2017, Peter Parker mora com sua tia May e tenta descobrir como se tornou um super-herói, além de viver histórias de amor e enfrentar inimigos poderosos. Os filmes também contam com Zendaya e Robert Downey Jr. no elenco.