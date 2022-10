Horizon Worlds, app de metaverso da Meta, ganhará versão web em breve

O aplicativo Horizon Worlds ganhará uma versão web em breve. Até o momento, a plataforma é acessível somente por meio do headset de realidade virtual da Meta. Com a novidade, os usuários que querem ter uma experiência imersiva no metaverso não precisarão mais de um óculos de realidade virtual e poderão acessar o ambiente por meio de computadores e celulares, usando um link compartilhável. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11) durante a Meta Connect, conferência anual da empresa. A big tech, entretanto, não divulgou prazo para o lançamento.