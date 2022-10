Horizon: Zero Dawn pode ter remake (ou remaster) e multiplayer no PS5

A maior dúvida sobre o rumor, no entanto, é se o novo Horizon: Zero Dawn será um remake, a exemplo de The Last of Us Parte 1, ou apenas um remaster, como Marvel's Spider-Man Remastered. Em um remake, todos os gráficos do jogo são refeitos do zero, o que garante um aproveitamento melhor do poder de novos consoles. Já em um remaster, o game original apenas recebe melhorias em seus visuais originais, como maior resolução e taxa de framerate.