House of The Dragon: gravações da 2ª temporada começam em 2023

A série House Of The Dragon, aqui no Brasil conhecida como A Casa do Dragão, chegou ao final de sua primeira temporada neste domingo (23). O último episódio agitou os fãs que já anseiam pela sequência da série derivada de Game Of Thrones, disponível no HBO Max. Por conta do enorme sucesso que a produção obteve nas últimas semanas desde a estreia, a HBO renovou a série para mais uma temporada e, nesta segunda-feira (24), Ryan Condal, o showrunner do projeto, revelou, durante entrevista à revista Variety, que as gravações da segunda temporada do spin-off ocorrerão no início de 2023, mas que o projeto permanece sem data de lançamento.