House of The Dragon: trailer e onde assistir a série de Game of Thrones

A Casa do Dragão, House Of The Dragon em inglês, é o novo sucesso da HBO. Lançada mundialmente em 21 de agosto deste ano e disponível online na plataforma de streaming HBO Max, a série prequel de Game Of Thrones resgata o passado de Westeros focando na Casa Targaryen. Produzida em parceria pelas empresas GRRM, Bastard Sword e 1:26 Pictures Inc., a primeira temporada de House Of The Dragon conta com dez episódios lançados semanalmente aos domingos. O último capítulo irá ao ar no dia 23 de outubro. Além disso, a direção do projeto ficou nas mãos de Miguel Sapochnik, Clare Kilner, Geeta V. Patel e Greg Yaitanes.