IEM Rio Major 2022: como assistir aos jogos de FURIA, Imperial e 00 Nation

O IEM Rio Major 2022 contará com a participação dos times FURIA Esports , Imperial Esports e 00 Nation, que iniciarão suas campanhas no torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) na próxima segunda-feira (31). Chamada de Challengers Stage, a primeira fase do torneio conta com 16 equipes, que disputam por uma das oito vagas disponíveis na fase seguinte, o Legends Stage. Os jogos no Major poderão ser acompanhados a partir de dois canais na Twitch : o da ESL e o do streamer Alexandre "Gaules" Borba. Veja, a seguir, como assistir às transmissões.

1 de 3 Imperial, FURIA e 00 são as equipes brasileiras no IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL Imperial, FURIA e 00 são as equipes brasileiras no IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/ESL

Além do trio de line-ups brasileiras, o IEM Rio Major 2022 também conta com a presença da 9z Team. A equipe, que tem como base a Argentina, possui uma grande variedade de jogadores sul-americanos, inclusive dois brasileiros: o jogador Lucas "nqz" Soares e o treinador Rafael "zakk" Fernandes. No total, serão 15 jogadores representando o Brasil no Major do Rio de Janeiro. Todos eles participarão do Challengers Stage – diferentemente das duas últimas edições do mundial, nas quais a FURIA havia conseguido vaga direta no Legends Stage.

A primeira fase do mundial acontece do dia 31 de outubro ao dia 3 de novembro. Em todos os dias, as séries começarão a partir das 11h, no horário de Brasília. Assim como nos últimos torneios, as oito equipes classificadas serão definidas com base no formato suíço. Dessa forma, irão se classificar os times que conquistarem três vitórias, enquanto os que forem derrotados em três oportunidades ficarão de fora do Major.

2 de 3 FURIA Esports precisará passar pelo Challengers Stage pela primeira vez após dois Majors — Foto: Divulgação/ESL FURIA Esports precisará passar pelo Challengers Stage pela primeira vez após dois Majors — Foto: Divulgação/ESL

Entre os outros times presentes no Challengers Stage, estão OG, Team Vitality, Evil Geniuses, Cloud9, BIG, Bad News Eagles, MOUZ, GamerLegion, Outsiders, Fnatic, IHC Esports e Grayhound Gaming. Lembrando que FaZe Clan, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, ENCE, Sprout, Heroic, Team Spirit e Team Liquid já estão classificados diretamente ao Legends Stage, que acontece do dia 5 ao dia 8 de novembro.

Como assistir aos jogos do Major?

No dia e horário da disputa que desejar assistir (veja calendário aqui), acesse um dos canais da Twitch em que os jogos serão transmitidos: do streamer Alexandre "Gaules" Borba ("https://www.twitch.tv/gaules") ou da produtora ESL ("https://www.twitch.tv/esl). Não é preciso fazer login na plataforma para poder acompanhar o torneio, mas, caso queira comentar no chat, lembre-se de entrar com as suas credenciais.

3 de 3 Streamer Gaules e produtora ESL vão exibir jogos do Major em seus canais oficiais da Twitch — Foto: Reprodução/Twitch Streamer Gaules e produtora ESL vão exibir jogos do Major em seus canais oficiais da Twitch — Foto: Reprodução/Twitch

Veja, a seguir, como ficaram os primeiros confrontos da primeira rodada do Challengers Stage, que começa na próxima segunda-feira (31):

11h – MOUZ x Outsiders

11h – 9z Team x GamerLegion

12h15 – Bad News Eagles x 00 Nation

12h15 – OG x Grayhound

13h30 – BIG x FURIA Esports

13h30 – Evil Geniuses x IHC Esports

14h45 – Team Vitality x Imperial Esports

14h45 – Cloud9 x Fnatic