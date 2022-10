IEM Rio Major 2022: Imperial, FURIA e 00 perdem na estreia do torneio

O IEM Rio Major 2022 , mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , começou nesta segunda-feira (31) com a primeira rodada do Challengers Stage. Embora tivessem a torcida todo ao seu favor, as equipes brasileiras não foram bem em suas estreias. A 00 Nation caiu para a Bad News Eagles com um largo 16–3 na Vertigo . No mesmo mapa, a FURIA Esports encarou a BIG, teve um excelente desempenho como CT, mas caiu como TR e foi derrotada por 19–16 no overtime. Por fim, a Imperial Esports não conseguiu resistir à Team Vitality na Inferno e perdeu por 16–9.

As equipes voltam a jogar ainda nesta segunda-feira (31) para a segunda rodada do Challengers Stage a partir das 17h15, horário de Brasília, com transmissão no canal de Alexandre "Gaules" Borba e também nas páginas oficiais da ESL na Twitch. Seguindo o formato suíço, as equipes vitoriosas encaram os times que também venceram, enquanto os derrotados na primeira rodada jogarão entre si. Veja, a seguir, como foi as estreias dos times brasileiros e o resultado completo da rodada de abertura do Major.

1 de 4 Imperial, FURIA e 00 perderam em suas estreias no IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/Imperial Esports Imperial, FURIA e 00 perderam em suas estreias no IEM Rio Major 2022 — Foto: Divulgação/Imperial Esports

👉 O que é CS:GO Stash? Veja no Fórum do TechTudo

00 Nation x Bad News Eagles

A primeira equipe brasileira a pisar no palco do Major foi a 00 Nation em duelo contra a Bad News Eagles, de Kosovo, em jogo disputado na Vertigo. O começo dos brasileiros foi interessante, com derrota no pistol, mas com vitória logo em seguida em uma rodada forçada. Porém, Sener "SENER1" Mahmuti e Flatron "juanflatroo" Halimi apareceram para mostrar que a equipe não sentiria a pressão da torcida e lideraram a bNE nessas primeiras rodadas, até chegar ao 6–1. Bruno "latto" Rebelatto apareceu abrindo a rodada seguinte com dois abates rápidos para trazer o segundo ponto para a 00, mas a bNE seguiu superior.

Como TR, os brasileiros encerraram esse primeiro half com uma preocupante desvantagem de 12–3 e tinham a obrigação de levar o segundo pistol se quisessem sonhar com a virada. Infelizmente, a bNE, mesmo sofrendo a primeira eliminação para Marcelo "coldzera" David, respondeu rápido, não se abalou com os dois abates de Santino "try" Rigal e levou a rodada. A equipe de Kosovo manteve o mesmo ritmo, não deu chances para os brasileiros e fechou a Vertigo em um largo 16–3.

2 de 4 00 Nation perdeu para a Bad News Eagles em sua estreia no Major no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação/ZeroZeroBrasil 00 Nation perdeu para a Bad News Eagles em sua estreia no Major no Rio de Janeiro — Foto: Divulgação/ZeroZeroBrasil

FURIA Esports x BIG

A FURIA Esports jogou contra a equipe alemã BIG em sua estreia. Como CT na Vertigo, a equipe brasileira perdeu as duas primeiras rodadas e precisou de um clutch 1v2 de Yuri "yuurih" Boian no retake do primeiro armado para sair do zero. Logo em seguida, a FURIA conseguiu a quebra econômica da BIG e manteve esse ritmo para criar uma boa vantagem no marcador. Assim como foi no jogo entre 00 e bNE, o lado CT se mostrou bem superior. Com destaque para as 14 eliminações de Andrei "arT" Piovezan, a FURIA encerrou a primeira metade em 12–3.

No segundo pistol, Johannes "tabseN" Wodarz atropelou os brasileiros com três rápidos headshots e deu uma vantagem boa para a BIG, mas nesse momento teve o clutch de Kaike "KSCERATO" Cerato, que levou três adversários sozinho para garantir a vitória para sua equipe. Infelizmente para a FURIA, o lado CT permaneceu muito forte na Vertigo, e a BIG soube aproveitar muito bem disso, inclusive levando econômicos decisivos, para forçar o overtime em 15–15. A BIG soube manter o ritmo e suportou a pressão da torcida para fechar a Vertigo em 19–16.

3 de 4 FURIA sofreu a virada contra a BIG e também teve estreia frustrante no Major — Foto: Divulgação/ESL FURIA sofreu a virada contra a BIG e também teve estreia frustrante no Major — Foto: Divulgação/ESL

Imperial Esports x Team Vitality

Imperial e Vitality se enfrentaram na Inferno. Sem muitas dificuldades, a equipe francesa executou bem seu lado CT. Mathieu "ZywOo" Herbaut liderou sua equipe nessa metade, evitando desastres, como uma rodada promissora para a Imperial em uma rodada econômica, e sendo impactante para assegurar os armados e o placar de 8–0. A Imperial acordou na nona rodada com um excelente avanço ao bombsite B e um clutch heroico 1v3 de Marcelo "chelo" Cespedes, mas a recuperação parou por aí, e a equipe francesa seguiu superior.

Ao final da primeira metade, a Vitality chegou aos 13–2 e colocou os brasileiros em uma situação bastante complicada na virada de lados. Como CT, a Imperial precisava de todas as formas levar o segundo pistol, mas Lotan "Spinx" Giladi abriu a rodada com dois abates e deu a vitória para sua equipe. Os brasileiros ainda conseguiram responder ao forçar na rodada seguinte e superar a Vitality para dar início a uma longa sequência de vitórias. Porém, um clutch no after plant de ZywOo no 14–9 encerrou o bom momento brasileiro e levou a Vitality à vitória em 16–9.

4 de 4 Imperial Esports até esboçou uma reação, mas perdeu para a Vitality por 16–9 — Foto: Divulgação/PGL Imperial Esports até esboçou uma reação, mas perdeu para a Vitality por 16–9 — Foto: Divulgação/PGL

Resultados da Rodada 1

MOUZ 16 x 6 Outsiders

9z Team 6 x 16 GamerLegion

Bad News Eagles 16 x 3 00 Nation

OG 16 x 5 Grayhound

BIG 19 x 16 FURIA Esports

Evil Geniuses 16 x 9 IHC Esports

Team Vitality 16 x 9 Imperial Esports

Cloud9 17 x 19 Fnatic