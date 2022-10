IEM Rio Major 2022: veja equipes classificadas pelo RMR

As classificatórias para IEM Rio Major 2022, torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , chegaram ao fim neste domingo (9). Chamados de RMR, as competições se dividiram entre Américas, Europa e Ásia-Pacífico, cada uma com números diferentes de vagas disponíveis para o mundial. As representantes do Brasil no Major no Rio de Janeiro serão 00 Nation, FURIA Esports e Imperial Esports . Vale destacar também a 9z Team, um time com base na Argentina, mas que conta com brasileiros como o jogador Lucas "nqz" Soares e o treinador Rafael "zakk" Fernandes.

RMR das Américas

Diferentemente do RMR das Américas para o PGL Major Antwerp 2022, a classificatória americana para o IEM Rio Major 2022, sediada na cidade de Estocolmo, Suécia, não teve domínio de equipes brasileiras. Desta vez, Team Liquid e Evil Geniuses foram os esquadrões que encerraram a fase regular invictas e disputaram pela única vaga Legend disponível para as equipes das Américas. A série se encerrou com vitória para a Liquid. A 9z Team foi a terceira equipe a ficar com uma vaga após garantir a vitória sobre a ATK.

Depois, 00 Nation e FURIA Esports conseguiram a recuperação e foram as primeiras equipes brasileiras a avançarem para o IEM Rio Major 2022. A sexta e última vaga foi decidida neste domingo (9) entre Imperial Esports, paiN Gaming e Complexity Gaming. Pela manhã, a Imperial derrotou a paiN por 2–0 em dois mapas dramáticos. Pela tarde, a equipe liderada por Gabriel "FalleN" Toledo encarou a Complexity pela 6° colocação e última vaga no Major no Rio de Janeiro. Em mais um confronto bastante tenso, os brasileiros fizeram 2–1 para assegurar sua presença no mundial.

Na tabela abaixo, veja a classificação completa do RMR das Américas:

RMR das Américas – Tabela Final de Classificação Colocação Equipe Vaga 1° Team Liquid Legend 2° Evil Geniuses Challenger 3° 9z Team Challenger 4° 00 Nation Contender 5° FURIA Esports Contender 6° Imperial Esports Contender 7° Complexity Gaming - 8° paiN Gaming - 9°–11 Isurus, Nouns e ATK - 12°–14° MIBR, Team oNe e O Plano - 15°–16° ARCTIC e Infinity -

RMR da Europa e da Ásia

Enquanto acontecia o RMR das Américas, também ocorriam os jogos dos RMRs da Europa e da Ásia. Os times europeus jogaram em Malta, enquanto os asiáticos competiram em Melbourne, Austrália. Por sinal, o RMR da Europa foi dividido em RMR A e RMR B por conta do alto número de vagas que o continente possui para o Major. O elevado nível de ambos os RMRs puniu algumas das equipes favoritas a avançarem para o IEM Rio Major 2022, como a Astralis, a G2 Esports e a forZe. Em contrapartida, fortes nomes como FaZe Clan, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas e ENCE passaram sem maiores dificuldades.

Em relação ao RMR da Ásia, sem surpresas, com a IHC retornou ao Major após sua participação no PGL Major Antwerp 2022, e a Grayhound confirmou seu favoritismo, ficando com a segunda vaga. Vale lembrar que o RMR da Ásia conta com apenas vagas Contender, o que significa que ambas as equipes terão menores seeds no Challenger Stage, a fase de abertura do Major.

RMR da Europa e Ásia – Equipes Classificadas Colocação RMR da Europa A RMR da Europa B RMR de Ásia-Pacífico 1° FaZe Clan Natus Vincere IHC Esports 2° Ninjas in Pyjamas ENCE Grayhound Gaming 3° Sprout OG - 4° Spirit Heroic - 5° Cloud9 Team Vitality - 6° Bad News Eagles BIG - 7° Gamerlegion MOUZ - 8° Fnatic Outsiders -

Sobre o IEM Rio Major 2022

O IEM Rio Major 2022 ocorre do dia 31 de outubro ao dia 13 de novembro na cidade do Rio de Janeiro. Os jogos serão sediados no Riocentro (Challengers e Legends Stage) e na Jeunesse Arena (Champions Stage). A premiação total anunciada é de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,5 milhões), valor que será dividido entre todas as participantes. Este será o segundo Major do ano, sendo o primeiro o PGL Major Antwerp 2022, e o primeiro na história a ser organizado no Brasil. A competição no país também se destaca por ser o primeiro Major a contar com plateia em todas as suas fases.

O Challengers Stage, a fase de abertura, conta com 16 equipes no total. Veja quais serão as competidoras:

IEM Rio Major 2022 – Challengers Stage Seed Equipes Challengers OG, Team Vitality, Evil Geniuses, Cloud9, BIG, Bad News Eagles, MOUZ e 9z Team Contenders Gamerlegion, Outsiders, 00 Nation, FURIA Esports, Fnatic, IHC Esports, Imperial Esports, Grayhound

No Legends Stage, FaZe Clan, Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, ENCE, Sprout, Heroic, Team Spirit e Team Liquid apenas aguardam as oito equipes classificadas do Challengers Stage para iniciarem suas trajetórias no Major. Vale ressaltar que ambas as fases funcionarão no formato suíço, assim como o RMR. Apenas o Champions Stage, ou playoffs, que será decidido em uma chave de eliminação simples.

