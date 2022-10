IEM Rio Major 2022: veja equipes, formato e datas do RMR das Américas

O RMR das Américas, torneio de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , acontece entre os dias 5 e 9 de outubro na cidade de Estocolmo, capital da Suécia. A competição contará com um total de 16 equipes disputando seis vagas para o IEM Rio Major 2022 , o segundo campeonato mundial de CS:GO do ano. O Brasil será representado por FURIA Esports , Imperial Esports , paiN Gaming, MIBR , 00 Nation, O Plano, ARCTIC e Team oNe. A seguir, veja todos os detalhes sobre o RMR das Américas, como formato e calendário.

Equipes participantes

Entre todas as equipes presentes, apenas FURIA Esports, Imperial Esports e Team Liquid já tinham a vaga assegurada no RMR das América por conta de seus bons resultados no primeiro mundial do ano, o PGL Major Antwerp 2022. As demais equipes precisaram passar por classificatórias abertas, que reuniram centenas de equipes perseguindo o objetivo de chegar ao RMR. Essas classificatórias ocorreram de forma online durante o mês de agosto e foram divididas entre América do Sul e América do Norte.

Na América do Sul, paiN Gaming, MIBR, 00 Nation, 9z Team, O Plano, ARCTIC e Isurus foram as equipes classificadas. Na América do Norte, Team oNe, Complexity, Nous Esports, Evil Geniuses, ATK e Infinity conquistaram as vagas.

Formato suíço

Assim como foi na classificatória para o PGL Major Antwerp 2022, o formato suíço será utilizado para o RMR das Américas do IEM Rio Major 2022. A princípio, esse formato classifica as equipes que chegarem a três vitórias e elimina aquelas que forem derrotadas três vezes, mas, no caso do RMR, há mais alguns detalhes a serem destacados. A ESL divulgou as seeds do torneio com base nos resultados das classificatórias abertas e das colocações de FURIA, Imperial e Liquid no Major da Bélgica. Dessa forma, os primeiros confrontos vão reunir as equipes com as melhores seeds contra as que ficaram com as piores.

Conforme o RMR for acontecendo, o formato suíço colocará equipes com mesmo desempenho para se enfrentarem. Por exemplo, após a primeira rodada, aquelas que venceram se enfrentarão na segunda rodada, enquanto as derrotadas serão colocadas para jogarem umas contra as outras. Todos os confrontos serão decididos em melhores de uma partida (MD1), com exceção dos duelos de classificação ou de eliminação, que passarão a ser feitos em séries melhores de três partidas (MD3).

Da rodada 3 à rodada 5, o sistema Buchholz passará a ser utilizado. Esse formato calcula a dificuldade da campanha de cada equipe até a rodada em questão para decidir quem enfrentará quem. Por fim, ainda haverá duas MD3 extras, chamadas tiebreakers, por conta dos tipos de vagas sendo disputadas no RMR e da relação entre número de participantes (16) e vagas disponíveis (6). A primeira colocação, único espaço com uma vaga Legend, contará com uma série extra ao final do evento.

O RMR das Américas ainda terá mais dois tiebreakers para decidir a sexta colocação, lugar onde está a última vaga para o Major no Rio de Janeiro. Na primeira, duas equipes se enfrentam para tentar avançar ao duelo que vale a vaga. Enquanto a derrotada irá amargar o oitavo lugar, a vencedora avançará para lutar pela sexta colocação contra outra rival.

Tipos de vagas

Todos os RMRs contam com vagas levando os seguintes nomes: Legends, Challengers e Contenders. Challengers e Contenders são as vagas que levam as equipes para a primeira fase do mundial, o Challengers Stage. A diferença para ambas está apenas nas seeds. Em resumo, as equipes que adquirirem os status de Challenger durante os RMRs terão seeds melhores do que os esquadrões com status de Contender e, dessa forma, terão um posicionamento mais privilegiado.

Já os times que ficarem com uma vaga Legend avançarão diretamente para a segunda fase do mundial, o Legends Stage. Ao todo, somente oito equipes estarão classificadas por antecipação para essa fase, sete do RMR da Europa e uma do RMR das Américas. Os números de cada região têm como base os resultados do PGL Major Antwerp 2022, onde o Top 8 teve sete equipes da Europa e somente a FURIA representando as Américas.

RMR das Américas – Vagas Colocação Vaga 1° Legend 2° Challenger 3° Challenger 4° Contender 5° Contender 6° Contender 7°–16° -

Calendário

Como mencionado, a seletiva para o IEM Rio Major 2022 acontece do dia 5 ao dia 9 de outubro. Você pode acompanhar os jogos nos canais oficiais da ESL e no canal do streamer Alexandre "Gaules" Borba na plataforma Twitch. A seguir, veja os primeiros jogos e os horários de todo o RMR das Américas:

Quarta-feira, 5 de outubro

Jogos de abertura

FURIA Esports x Infinity (7h)

x Infinity (7h) Imperial Esports x Isurus (7h)

x Isurus (7h) paiN Gaming x ARCTIC (8h15)

x (8h15) Nouns Esports x Evil Geniuses (8h15)

Complexity x ATK (9h30)

00 Nation x 9z Team (9h30)

x 9z Team (9h30) Team Liquid x Team oNe (10h45)

(10h45) MIBR x O Plano (10h45)

Rodada 2

Quinta-feira, 6 de outubro

Rodada 3

Sexta-feira, 7 de outubro

Rodada 4

Sábado, 8 de outubro

Rodada 5

Domingo, 9 de outubro

Decisão do 8° lugar (8h)

Decisão do 1° lugar (11h30)

Decisão do 6° lugar (15h)