IEM Rio Major 2022: veja times e jogos dos brasileiros no Challengers Stage

O IEM Rio Major 2022 , mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , tem seu início marcado para o dia 31 de outubro com o Challengers Stage. Imperial Esports , FURIA Esports , 00 Nation e mais 13 equipes subirão ao palco do Riocentro, no Rio de Janeiro, para iniciarem a disputa da competição mais importante do cenário de CS:GO. Então, até o dia 3 de novembro, os times jogarão por uma vaga na fase seguinte, o Legends Stage. As partidas serão transmitidas na Twitch pelo streamer Alexandre "Gaules" Borba e no canal oficial da ESL. A seguir, confira detalhes do Challengers Stage.

1 de 4 Challengers Stage do IEM Rio Major 2022 começa no dia 5 de novembro e contará com plateia — Foto: Divulgação/ESL Challengers Stage do IEM Rio Major 2022 começa no dia 5 de novembro e contará com plateia — Foto: Divulgação/ESL

👉 O que é CS:GO Stash? Veja no Fórum do TechTudo

Equipes no Challengers Stage

Todas as 24 classificadas para o IEM Rio Major 2022 foram definidas com base nos resultados dos RMRs das Américas, da Europa e de Ásia-Pacífico. Somente oito equipes conquistaram a vaga direta no Legends Stage, enquanto as outras 16 precisarão passar pela fase de abertura no Challengers Stage. Imperial Esports, 00 Nation e FURIA Esports estarão representando o Brasil nessa primeira fase.

Os demais times são OG, Team Vitality, Evil Geniuses, Cloud9, BIG, Bad News Eagles, MOUZ, 9z Team, Team GamerLegion, Outsiders, Fnatic, IHC Esports e Grayhound Gaming. Vale destacar a 9z, que conta com o jogador Lucas "nqz" Soares e o treinador Rafael "zakk" Fernandes, também brasileiros.

2 de 4 Imperial, FURIA e 00 são as únicas equipes brasileiras na competição — Foto: Divulgação/ESL Imperial, FURIA e 00 são as únicas equipes brasileiras na competição — Foto: Divulgação/ESL

Formato do Challengers Stage

Como de praxe nos torneios Major organizados pela Valve, o formato suíço é utilizado tanto no Challengers Stage como no Legends Stage. Resumidamente, se classificam as equipes que chegarem a três vitórias e são eliminas aquelas que forem derrotadas em três oportunidades. Nesse processo, os confrontos são realizados entre times com os mesmos números de vitórias e derrotas. Por exemplo, uma equipe com uma vitória e uma derrota irá encarar nessa rodada outra equipe que tenha obtido esses mesmos resultados.

As partidas que valem a classificação ou a permanência na competição serão decididas em séries melhores de três (MD3). Os demais confrontos serão definidos em mapas únicos. Ao final do Challengers Stage, somente oito equipes das 16 participantes avançarão para o Legends Stage, que começará já no dia 5 de novembro.

3 de 4 Após garantir o Legends nos últimos dois Major, FURIA ficou de fora e tentará avançar pelo Challengers — Foto: Divulgação/ESL Após garantir o Legends nos últimos dois Major, FURIA ficou de fora e tentará avançar pelo Challengers — Foto: Divulgação/ESL

Sobre o Legends Stage

O Legends Stage é a segunda fase do Major e o caminho para o Champions Stage, a última do mundial. A atual campeã, FaZe Clan, e os times Natus Vincere, Ninjas in Pyjamas, ENCE, Sprout, Heroic, Team Spirit e Team Liquid são os que estão previamente classificados para o Legends – graças aos seus desempenhos nos RMRs. Essa fase acontece do dia 5 ao dia 8 de novembro e contará com o mesmo formato suíço utilizado no Challengers Stage.

4 de 4 Campeã do último mundial, o PGL Major Antwerp 2022, FaZe é uma das oito equipes já classificadas para o Legends Stage — Foto: Divulgação/PGL Campeã do último mundial, o PGL Major Antwerp 2022, FaZe é uma das oito equipes já classificadas para o Legends Stage — Foto: Divulgação/PGL

Calendário do Challengers Stage

Segunda-feira, 31 de outubro (Rodadas 1 e 2)

11h: MOUZ x Outsiders

11h: 9z Team x Team GamerLegion

12h15: Bad News Eagles x 00 Nation

12h15: OG x Grayhound

13h30: BIG x FURIA Esports

13h30: Evil Geniuses x IHC Esports

14h45: Team Vitality x Imperial Esports

14h45: Cloud9 x Fnatic

17h15: Série MD1 entre equipes 1–0

17h15: Série MD1 entre equipes 1–0

18h30: Série MD1 entre equipes 1–0

18h30: Série MD1 entre equipes 1–0

19h45: Série MD1 entre equipes 0–1

19h45: Série MD1 entre equipes 0–1

21h: Série MD1 entre equipes 0–1

21h: Série MD1 entre equipes 0–1

Terça-feira, 1° de novembro (Rodada 3)

11h: Série MD1 entre equipes 1–1

11h: Série MD1 entre equipes 1–1

12h15: Série MD1 entre equipes 1–1

12h15: Série MD1 entre equipes 1–1

13h30: Série MD3 entre equipes 2–0

13h30: Série MD3 entre equipes 2–0

17h: Série MD3 entre equipes 0–2

17h: Série MD3 entre equipes 0–2

Quarta-feira, 2 de novembro (Rodada 4)

11h: Série MD3 entre equipes 2–1

11h: Série MD3 entre equipes 2–1

14h30: Série MD3 entre equipes 2–1

14h30: Série MD3 entre equipes 1–2

18h: Série MD3 entre equipes 1–2

18h: Série MD3 entre equipes 1–2

Quinta-feira, 3 de novembro (Rodada 5)

11h: Série MD3 entre equipes 2–2

14h30: Série MD3 entre equipes 2–2

18h: Série MD3 entre equipes 2–2