Imperial, FURIA e mais: veja line-ups brasileiras no IEM Rio Major 2022

O IEM Rio Major 2022 , torneio mundial de Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) , acontece entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro. Entre as 24 equipes participantes na competição, Imperial Esports , FURIA Esports , 00 Nation e 9z Team são os times com line-ups brasileiras ou com ao menos um representante do país. Vale destacar que no cenário de CS:GO, existem tanto nomes já veteranos quanto jovens jogadores em busca de mais espaço no competitivo. Confira, a seguir, mais detalhes sobre as equipes.

Imperial Esports

A Imperial Esports, cuja line-up é conhecida como "Last Dance", é o time brasileiro de CS:GO mais popular no momento. Isso foi visto durante a saga dramática da equipe para se classificar no IEM Rio Major 2022, com tanto a comunidade brasileira quanto a internacional engajadas na confirmação do time no torneio. Essa movimentação se deu por conta da presença de três bicampeões mundiais de CS:GO na Imperial: Gabriel "FalleN" Toledo, Fernando "fer" Alvarenga e o atual treinador Lincoln "fnx" Lau. Ao lado deles, estão Vinícius "VINI" Figueiredo, Ricardo "Boltz" Prass e Marcelo "chelo" Cespedes.

O Last Dance é um projeto de FalleN, que visou reunir parte de seus companheiros bicampeões mundiais no mesmo time para uma temporada de despedida. A equipe, até o momento, tem como única conquista a OMEN WGR European Challenge 2022, mas sua campanha de maior destaque no ano foi no PGL Antwerp Major 2022, na qual os brasileiros ficaram a uma vitória de avançar à última fase. Apesar de momentos turbulentos em 2022, a Imperial segue com uma torcida gigante, que poderá fazê-la superar os desafios no Major no Brasil.

FURIA Esports

A FURIA Esports é o melhor time brasileiro de CS:GO no momento. Afinal, nos últimos dois Majors, ela foi a única equipe das Américas a chegar ao Top 8 e garantir ao menos uma vaga no Legends Stage para os times do continente. Ainda, vale destacar que a equipe vem se mantendo firme no Top 10 do ranking da HLTV, embora seus últimos resultados não tenham sido tão satisfatórios. Ao lado do Top 8 no PGL Major Antwerp 2022, seu melhor resultado em 2022 foi o Top 4 na complicada IEM Dallas 2022.

A line-up da FURIA é formada por Kaike "KSCERATO" Cerato, Andrei "arT" Piovezan, Yuri "yuurih" Boian, André "drop" Abreu e Rafael "saffee" Costa, além do treinador Nicholas "Guerri" Nogueira, que não acompanhará a equipe no IEM Rio Major 2022 por conta de problemas com o caso do "bug do coach". Embora não esteja em seu melhor momento, a FURIA é tida como uma das favoritas para sobreviver ao Challengers Stage.

00 Nation

Enquanto a Imperial conta com três bicampeões dos dois títulos mundiais de 2016, a 00 Nation possui em sua line-up Marcelo "coldzera" David, duas vezes melhor do mundo, e Epitácio "TACO" de Melo. Os veteranos do cenário de CS:GO usam de sua experiência para ajudar os dois jovens brasileiros na equipe: Bruno "latto" Rebelatto e Eduardo "dumau" Wolkmer. Ainda, a line-up fecha com o jogador argentino Santino "try" Rigal, sendo treinada por Olavo "cky" Napoleão.

Trata-se de uma equipe bastante recente, formada em julho de 2022. Até o momento, ela não conta com títulos e tem como sua principal conquista a classificação para o IEM Rio Major 2022 após uma boa campanha com três vitórias e uma derrota no RMR das Américas. O esquadrão, porém, conta com a confiança de FalleN, que afirmou, em entrevista ao portal Dust2, que a 00 é o time brasileiro com mais chances de vencer um Major.

9z Team

Diferentemente dos times citados até aqui, a 9z Team não é uma line-up com maioria de jogadores brasileiros, mas compete com dois representantes do país: Lucas "nqz" Soares, de apenas 17 anos, e o treinador Rafael "zakk" Fernandes. Vale dizer, porém, que a organização conta com uma boa variedade de jogadores sul-americanos, fechando sua line-up com Franco "dgt" Garcia e Maximiliano "max" Gonzalez, do Uruguai; David "dav1d" Tapia Maldonado, do Chile, e Nicolás "buda" Kramer, da Argentina.

O brasileiro nqz foi contratado pela 9z em junho de 2022 e atualmente é o jogador da equipe com as melhores estatísticas, segundo o portal HLTV. Por outro lado, o treinador zakk veste a camisa da 9z há mais de dois anos, tempo este que mostra a confiança da organização argentina no brasileiro. O esquadrão não conquistou títulos grandes recentemente, mas vem em uma boa evolução nos últimos torneios e deve ser um time para ficar de olho no Challengers Stage.

