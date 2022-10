Instagram com problemas: app apresenta instabilidade nesta quinta-feira

O Instagram está instável nesta quinta-feira (27), apontam usuários da rede social no Twitter. De acordo com os relatos publicados no microblog, o app não carrega a página de início em celulares Android e iPhone (iOS). O Downdetector, ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, registrou um pico de 830 reclamações às 10h44 de hoje. No Google Trends, site que compila as principais buscas feitas no Google, houve aumento súbito nas pesquisas por termos como "Instagram instável", "bug Instagram" e "Instagram com problemas hoje".