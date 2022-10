Instagram e Facebook fora do ar: redes da Meta estão instáveis hoje

O Instagram e o Facebook estão fora do ar para alguns usuários nesta sexta-feira (28), assim como o WhatsApp. Segundo o Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços digitais, as redes sociais do meta e o mensageiro estão instáveis, e os seus funcionamentos oscilam. Relatos no Twitter apontam que o problema afeta pessoas no Brasil e no mundo.