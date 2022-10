Instagram não abre: app para iPhone está com problemas após atualização

O Instagram está com problemas e não abre para usuários de iPhone nesta terça-feira (4). Segundo relatos publicados nas redes sociais, o problema afeta apenas a versão para iOS do aplicativo, que recebeu uma atualização na App Store na segunda-feira (3). Após atualizar o app, o Instagram não funciona mais e passa a fechar sozinho. Dados do Downdetector, plataforma que monitora o funcionamento de serviços online, indicam que as primeiras notificações sobre a falha foram reportadas às 5h de hoje (horário de Brasília). Procurado pelo TechTudo , o Instagram disse que liberou uma atualização de correção para o aplicativo (veja nota completa ao final da matéria).

Em testes realizados pelo TechTudo em um celular com Android 11, o Instagram abriu normalmente, o que indica que aparelhos com o sistema do Google não foram afetados. Uma rápida pesquisa no Twitter permite encontrar relatos sobre o Instagram estar fechando sozinho publicados em diferentes idiomas. A falha, portanto, afeta não só brasileiros.

1 de 2 Aplicativo do Instagram para iPhone está com problemas após atualização — Foto: Reprodução/Unsplash Aplicativo do Instagram para iPhone está com problemas após atualização — Foto: Reprodução/Unsplash

"Estamos cientes de que algumas pessoas estão com dificuldade para acessar o Instagram. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente", afirmou um porta-voz da Meta.

Segundo o Google Trends, ferramenta que monitora pesquisas no buscador em tempo real, consultas relacionadas ao Instagram estão em ascensão nas últimas quatro horas. Termos como "por que meu Instagram não abre", "Instagram fechando sozinho iPhone", "Instagram não abre no iPhone" e "problemas no Instagram hoje" registraram aumento repentino.

2 de 2 Downdetector indica problemas na versão do Instagram para iPhone — Foto: Reprodução/Downdetector Downdetector indica problemas na versão do Instagram para iPhone — Foto: Reprodução/Downdetector

Os usuários afetados pelo problema também recorreram ao Twitter. Eles foram ao microblog para entender se apenas o iPhone deles estava com problema, ou se a falha era generalizada. "Deu bug no Insta? Meu aplicativo não abre", publicou uma usuária.

Algumas pessoas publicaram também vídeos sobre a instabilidade. Nos vídeos, os usuários tentam abrir o aplicativo da Meta, mas este fecha após poucos segundos. Sequer é possível visualizar o feed, por exemplo.

O que diz o Instagram

Procurado pelo TechTudo, o Instagram enviou a seguinte nota às 17h33 de quarta-feira (5):

"Corrigimos um problema que fazia com que algumas pessoas no iOS tivessem problemas para acessar o Instagram. A correção agora deve estar em vigor para pessoas com atualizações automáticas do iOS ativadas. Caso contrário, acesse a App Store e atualize manualmente. Agradecemos pela paciência e pedimos desculpas pelo transtorno."

