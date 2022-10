Instagram não abre no iPhone pelo 2º dia, e usuários reclamam na web

O aplicativo do Instagram para iPhone (iOS) não abre pelo segundo dia consecutivo. Desde que atualizaram o app para a versão 255.0, disponibilizada na segunda-feira (3) na App Store, alguns donos do smartphone da Apple não conseguem acessar a rede social. Eles foram às redes sociais para reclamar sobre a falha e cobrar um posicionamento do Instagram, que ainda não deu prazo para conserto do bug. Dados do Downdetector, plataforma que monitora instabilidades em serviços online, indicam que o problema começou às 5h de terça-feira (4) e segue afetando usuários nesta quarta (5).