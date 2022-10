Instagram testa recurso para agendar post no feed pelo próprio app

O Instagram está testando uma nova ferramenta que possibilitaria agendar posts no feed e no Reels. Com o recurso, ainda em fase experimental, qualquer usuário poderia programar publicações para datas futuras dentro do prazo de 90 dias, incluindo o horário desejado, com hora e minutos. Atualmente, para agendar conteúdos no Instagram, é preciso recorrer ao aplicativo Meta Business Suite ou ao Estúdio de Criação. O experimento foi confirmado pela Meta ao site Mashable e ocorre com alguns usuários no mundo.