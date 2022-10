Intel Core i9 de 13ª geração é 34% mais rápido para criação de conteúdo

Entre os destaques, está o Intel Core i9 13900K, o processador que promete ser o mais rápido do mundo. Com até 15% de desempenho melhor em single-thread e 41% em multi-thread, o chip melhorou em até 34% sua velocidade para criação de mídia em softwares como Blender e Unreal Engine em relação ao antecessor, de acordo com a própria Intel. Já em uso multitarefa de programas como Adobe Media Encoder e Photoshop, o chip é até 27% mais rápido que o da 12ª geração.

2 de 3 Processadores da 13ª geração da Intel foram apresentados para a América Latina na Colômbia na terça-feira (25) — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo Processadores da 13ª geração da Intel foram apresentados para a América Latina na Colômbia na terça-feira (25) — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Os responsáveis por esse salto de desempenho são o aumento de núcleos, threads e velocidade de processamento. O Intel Core i9, por exemplo, tem 24 núcleos (8 cores P e 16 E), 32 threads e 5,8 GHz. Já o Intel Core i7 13700K tem 16 núcleos (8 P e 8 E), 24 threads e até 5,4 GHz. O Intel Core i5 13600K tem 14 núcleos (6 P e 8 E), 20 threads e até 5,1 GHz.

Apesar das melhorias nos novos chips i7 e i5, a Intel esclareceu ao TechTudo que o i9 da 12ª geração ainda é superior, principalmente em jogos. No entanto, de acordo com German Loureiro, especialista em vendas técnicas da Intel Corporation, especificamente em tarefas multi-tasking, eles se parecem bastante, a depender dos programas utilizados.

Se fosse comprar um novo processador agora, eu iria com a 13ª geração, porque seria possível comprar um chip de médio rendimento com uma performance parecida com o i9 da geração passada, e teria as novas compatibilidades disponíveis. — German Loureiro, especialista em vendas técnicas da Intel Corporation

3 de 3 PC Asus ROG com o i9 13900K, placa mãe ROG Maximus Z790 e placa de vídeo RTX3090 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo PC Asus ROG com o i9 13900K, placa mãe ROG Maximus Z790 e placa de vídeo RTX3090 — Foto: Nathalia Duarte/TechTudo

Melhoria nas novas tecnologias

Entre as tecnologias presentes na nova geração está o Thread Director, introduzido na 12ª geração. Por meio de inteligência artificial, ele entende a carga de trabalho desempenhada no PC e dá uma espécie de dica para o processador de qual núcleo é melhor para desempenhar essa tarefa.

Segundo Juan Garces, líder da Intel na Colômbia, para os novos chips, foi ampliado o modelo de IA utilizado para fazer uma identificação mais precisa da atividade que está sendo desempenhada e dar um sinal melhor ao sistema operacional. Isso permite economizar mais energia ou dar mais desempenho para as tarefas.

A 13ª geração de processadores também é compatível com novas tecnologias do mercado, como memória RAM dos tipos DDR4, DDR5-5600 e DDR5 5200, e tem até duas vezes mais cache L2 e cache L3 ampliado. Na transferência de dados, PCle 4.0 e 5.0 também são aceitos pelos chips. Além disso, a Intel Adaptive Boost e a Thermal Velocity Boost aumentam a frequência, a velocidade de clock e a temperatura de acordo com as atividades multi-thread que são desempenhadas, como por exemplo jogar e transmitir as imagens ao mesmo tempo.