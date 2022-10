iOS 16: veja as melhores funções que você precisa testar no seu iPhone

Com o novo sistema, é possível compartilhar álbuns de fotos e vídeos com amigos e familiares pela Biblioteca Compartilhada, por exemplo, e ainda fazer stickers através do Live Objects, que permite escolher fotos diretamente do álbum para transformar em figurinhas e usar no WhatsApp. Confira, na galeria do TechTudo, imagens dos melhores recursos do novo iOS 16.