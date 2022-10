iOS 16.1 corrige falha grave de segurança no iPhone; saiba atualizar

O iOS 16 .1 foi lançado nesta segunda-feira (24) e, para usuários que desejam manter seu iPhone protegido, é importante fazer a atualização do sistema. Isso porque, mais do que apenas adicionar novos recursos ao celular, o novo update da Apple também corrige uma falha grave de segurança do tipo zero day - ou seja, que foi descoberta pela empresa da maçã somente após já ter sido explorada por terceiros.

A vulnerabilidade em questão é a CVE-2022-42827. Segundo o que foi divulgado pela Apple na segunda-feira, a falha, descoberta por um pesquisador anônimo, permitiria que hackers executassem remotamente um código malicioso para ter acesso às partes centrais do iOS.

Na página oficial sobre as atualizações de segurança dos seus dispositivos, a Apple afirma que essa vulnerabilidade foi explorada anteriormente. A empresa, porém, não deu grandes detalhes sobre isso em seu comunicado - portanto, não é possível saber o impacto da falha. No entanto, como acontece com boa parte das falhas do tipo zero day, esta também não deve ter tanto impacto sobre os usuários comuns do iOS.

Isso porque esse tipo de vulnerabilidade costuma ser explorada por hackers que tenham alvos específicos, como jornalistas, políticos e/ou ambientalistas - o mesmo público para o qual o modo de Lockdown, disponível no iOS 16, foi lançado. Apesar disso, por precaução, é importante atualizar o seu iPhone para a versão mais recente do iOS.

Outras novidades do iOS 16.1

Mais do que somente corrigir falhas de segurança, o iOS 16.1 também trouxe ao iPhone algumas funções que haviam ficado de fora da primeira versão do sistema. Uma delas são as Live Activities, recurso que adiciona à tela de bloqueio atualizações em tempo real de apps que sejam compatíveis. Assim, será possível, por exemplo, acompanhar o placar de um jogo e/ou o status de um pedido sem precisar entrar nos apps - isto é, caso os aplicativos em questão estejam adaptados à novidade.

Outro recurso aguardado que foi lançado com o iOS 16.1 é a ampliação da visualização de porcentagem de bateria para mais modelos de iPhone. A opção antes estava limitada a algumas versões do celular e, desde o lançamento do sistema, em setembro deste ano, era muito aguardada pelos donos dos demais modelos.

A biblioteca compartilhada do iCloud também foi adicionada a partir do iOS 16.1. Assim, após atualizar seu iPhone para a nova versão do sistema, você poderá criar álbuns compartilhados com amigos e familiares e fazer fotos que caiam diretamente neles - o que pode facilitar em viagens em família, por exemplo.

A atualização está disponível para todos os modelos a partir do iPhone 8 desde segunda-feira (24). Para atualizar para o iOS 16.1, basta seguir o caminho: Ajustes > Geral > Atualização de Software > Baixar e atualizar.

Com informações de Apple e 9To5Mac

