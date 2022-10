iPad: diferenças entre os modelos Air, Pro, mini e 9ª geração

Quem busca um tablet para estudo, para produtividade ou para consumir conteúdo em casa encontra no iPad da Apple um produto bem acabado, com sistema operacional eficiente e com inúmeros aplicativos para complementar as atividades. Mas existem vários iPads no mercado, em diferentes versões e gerações. Por isso, o Submarino vem com um guia fácil para você entender a linha atual da Apple e escolher o seu novo iPad.

Atualmente, são basicamente quatro tipos de iPad diferentes:

- iPad tradicional, que está na nona geração

- iPad Air, que chega à quinta geração

- iPad mini, que está na sexta geração

- iPad Pro, que está em sua quarta geração

Todos eles rodam o iPadOS, sistema operacional que a Apple desenvolveu, derivado do iOS dos iPhones, porém, com foco em aprimorar a experiência do usuário com seus tablets.

A versão mais recente, iPadOS 16, tem foco, principalmente, em que utiliza os dispositivos para o trabalho e a produtividade, a fim de aproveitar ao máximo o tamanho da tela, principalmente nos aparelhos maiores.

Inclusive, a integração do iPadOS com o iOS dos iPhones ou o sistema operacional dos computadores da Apple (macOS) é sem comparação, o que acaba por manter muitos usuários no ecossistema da marca.

Para assistir a vídeos, filmes e séries, é possível encontrar aplicativos de praticamente todos os serviços de streaming, que rodam sem problema, mesmo nos dispositivos com processador mais antigo. O mesmo vale para o app de livros, o Kindle ou outras opções para leitura.

Quem vai usar o tablet para jogar, para criar, desenhar ou projetar precisa ter atenção com a geração e o processador, para investir corretamente em um iPad com potência para esses usos.

Todos os iPads são compatíveis com Apple Pencil e com teclados Smart Keyboard, disponíveis no tamanho de cada modelo, além de também aceitarem outros teclados via Bluetooth (com exceção dos iPads tradicionais).

iPad tradicional vale a pena?

O iPad tradicional está em sua nona geração. Ele é o último tablet da Apple que ainda não sofreu atualização de design, todos os outros seguiram o iPad Pro e o iPhone e já ganharam laterais retas, com visual mais clean e industrial.

O iPad de 9ª geração conta com o chip A13 Bionic e pode ser encontrado com opções de armazenamento de 64 ou 256 GB, e ainda com conexão apenas com Wi-Fi ou também 4G, com chip. E esse é o único iPad ainda com conector Lightning, todos os outros tamanhos já vêm com porta USB-C.

Ele tem tela LCD Retina de 60 Hz, com 10,2 polegadas e resolução 1620 x 2160 pixels. Acima da tela, está a câmera ultra-angular de 12 MP com o recurso Palco Central, que mantém o usuário sempre no foco do vídeo ou das chamadas. Na traseira, está uma câmera grande-angular de 8 MP.

Atualmente, o iPad de 9ª geração é o tablet da Apple com melhor custo-benefício. Ele é o modelo ideal para ler livros, assistir a vídeos no YouTube ou até para ver um filme ou uma série sem incomodar o restante da casa. Também serve como ferramenta de trabalho, para revisar um texto ou responder e-mails no final de semana.

Ainda é possível encontrar lojas e vendedores que têm estoque do iPad de 8ª geração, mas vale a pena avaliar a diferença de preço. O modelo anterior tem, basicamente, o mesmo design e estrutura, mas vem com chip A12 Bionic (usado nos iPhones de 2018), que é mais lento e menos eficiente do que o A13.

Qual o tamanho do iPad mini?

O iPad mini é um tablet poderoso condensado em apenas 8,3 polegadas, ou seja, 195,4 x 134,8 x 6,3 mm, pesando menos de 300 gramas. Para quem tem mãos pequenas ou quer um dispositivo menor, porém maior do que um smartphone, para levar na bolsa, essa pode ser a escolha perfeita.

Os modelos da 6ª geração já contam com o processador A15 Bionic, o mesmo que equipa a família do iPhone 13 e os novos iPhones 14 e 14 Plus.

O iPad Mini vem com tela LCD Liquid Retina com tecnologia True Tone, resolução Quad HD de 1488 x 2266 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. Ele também tem duas câmeras, sendo a frontal de 12 MP com o recurso de Palco Central.

O consumidor encontra o pequeno tablet com opções de 64 ou 256 GB, com apenas Wi-Fi ou também 5G.

E da mesma forma que no iPad tradicional, o consumidor pode encontrar uma variação de preço entre as gerações, dependendo da disponibilidade.

O que há de diferente no iPad Air?

O iPad Air de 5ª geração chegou ao mercado com o poderoso processador Apple M1, primeiro system-on-a-chip baseado em ARM, construído usando um processo de 5 nanômetros e utilizado em versões anteriores do Macbook Air e Macbook Pro, para rivalizar com chips potentes de notebooks, como o Intel Core i7.

Com 10,9 polegadas, o iPad Air pretende ser o meio-termo de alta performance para quem utiliza o tablet para diversão, para estudo e trabalho, e que não pode sofrer com travamentos ou lentidão, mesmo em uma rotina de múltiplos apps abertos ao mesmo tempo. Com o Apple Pencil, este é o iPad ideal para criativos.

Ao mesmo tempo, ele é uma ferramenta mais portátil do que os modelos Pro, com cerca de 460 gramas, e pode substituir facilmente um notebook, para quem precisa fazer anotações rápidas. Se combinado a um teclado Smart Keyboard ou a um teclado Bluetooth portátil, o usuário tem um laptop de 10,9 polegadas com tela de altíssima qualidade à sua disposição.

Ele conta com tela Liquid Retina com resolução 2360 x 1640, TrueTone e revestimento antirreflexo, alto-falantes estéreo de maior potência nas laterais, dois microfones embutidos, câmera frontal ultra-angular de 12 MP com Central Stage e possibilidade de conexão 5G.

Quem precisa de um iPad Pro?

O iPad Pro é a ferramenta definitiva para quem conseguiu adaptar sua realidade de trabalho a uma tela com interface touch, alternando com teclado e mouse e Apple Pencil. As versões mais recentes também contam com o chip Apple M1 e não ficam a dever em nada para versões do Macbook Air e Macbook Pro.

Ou seja, esse tablet serve não apenas para criadores de conteúdo, designers e artistas gráficos, mas também a editores de imagens, editores de vídeos e animadores 3D.

O iPad Pro de 4ª geração tem modelos com 11 polegadas (247,6 x 178,5 x 5,9 mm) e 12,9 polegadas (280,6 x 214,9 x 6,4 mm). O menor tem a mesma tela Liquid Retina, enquanto a versão maior vem com display Liquid Retina XDR (com tecnologia de Mini LED).

Há opções com 128 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento, que contam com 8 GB de memória RAM; 1 TB ou 2 TB, que vêm com 16 GB de memória RAM.

Sua destinação ao uso profissional é tão clara que o iPad Pro vem com entrada USB-C compatível com tecnologia Thunderbolt, que permite maior conexão de acessórios e monitores externos de alta resolução (até 6K), além de facilitar a transferência de arquivos.

Um iPad ou outro tablet podem ser uma boa ideia de presente para crianças, pois é um dispositivo que funciona como brinquedo e também como ferramenta educativa. Leia mais aqui.

Para pesquisar as opções entre os diversos modelos de iPad, visite o site ou baixe o app Submarino.