iPhone 12 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max: saiba se a troca vale a pena

Já o iPhone 12 Pro Max foi lançado pela fabricante no mercado nacional em novembro de 2020. Esse aparelho ainda é comercializado no varejo online a partir de R$ 7.299, com 128 GB de capacidade. Ao todo, o dispositivo conta com quatro opções de cores: grafite, prata, dourado e azul. Confira a seguir os prós e contras dos dois modelos e chegue a conclusão se é a hora de realizar a troca.

Confira o lançamento do iPhone 14

Tela e design

O display do iPhone 14 Pro Max revela a melhor tela disponível do mercado para um celular atualmente, de acordo com testes do site especializado DisplayMate. Por isso, vale mencionar a possibilidade de oferecer até 2 mil nits de pico de brilho máximo, número quase duas vezes maior do que o iPhone 12 Pro Max.

2 de 8 Lançamento do iPhone 14 Pro Max na sede da Apple em Cupertino, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Lançamento do iPhone 14 Pro Max na sede da Apple em Cupertino, nos EUA — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Outro recurso exclusivo da nova geração é a tela sempre ativa, também chamada de Always On Display, que fica sempre ligada com informações como hora e player de música. Ela escurece quando entra em contato com uma superfície ou é colocado no bolso.

Quanto às configurações, os dois iPhones trazem pontos semelhantes. Ambos os painéis contam 6,7 polegadas e trabalham com a chamada Super Retina XDR OLED, que garante diversas tonalidades de preto e bom contraste. No entanto, a resolução do novo modelo é minimamente diferente. O 14 Pro Max traz o Full HD+ (2796 x 1290 pixels) e a taxa de 460 pixels por polegada (ppi), ao passo que a versão antiga tem Full HD+ (2778 x 1284 pixels) com a taxa de 458 pixels por polegada.

O iPhone 14 Pro Max tem a função ProMotion, que tira proveito da taxa de atualização de 120 Hz. Nesse sentido, o dispositivo é um excelente opções para o público gamer. Afinal, com essas configurações, o smartphone oferece imagens nítidas, com cores fiéis e uma transição eficiente entre as imagens.

Quanto a estética, logo na frente do telefone existe o novo recurso exclusivo da geração 14: a Dynamic Island (ou ilha dinâmica). O notch interativo mostra informações importantes como a exibição da capa do álbum e o progresso da música. O TechTudo testou o recurso e gostou da novidade. Já na parte de trás, o design segue a linha estética do que foi visto nos últimos lançamentos pela empresa.

Câmeras dos iPhones

O arranjo fotográfico do iPhone deu um salto de qualidade nesta nova geração. No geral, as lentes ficaram maiores e, consequentemente, a Apple proporcionou um aumento de quatro vezes na quantidade de megapixels em relação às versões anteriores, como o iPhone 12 Pro Max. Com isso, as câmeras do iPhone 14 Pro Max ficam da seguinte maneira:

Principal de 48 MP e abertura de ƒ/1.78

Ultra wide de 12 MP e abertura de ƒ/2.2

Teleobjetiva de 12 MP e abertura ƒ/2.8

Frontal de 12 MP e abertura de ƒ/1.9

3 de 8 A traseira do iPhone 14 Pro Max contra com três câmeras — Foto: Thássius Veloso/TechTudo A traseira do iPhone 14 Pro Max contra com três câmeras — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Enquanto isso, o conjunto fotográfico do iPhone 12 Pro Max se organiza dessa forma:

Principal de 12 MP e abertura de ƒ/1.6

Ultra wide de 12 MP e abertura de ƒ/2.4

Teleobjetiva de 12 MP e abertura ƒ/2.2

Frontal de 12 MP e abertura de ƒ/2.2

No aspecto geral, o sensor recebeu 38% de melhoria na captura de luz em ambientes escuros em fotos e vídeos, segundo a Apple. Além disso, a fabricante garante a captura 2x mais rápida na nova geração. Ainda sobre o novo modelo, ele traz como novidade a função de autofoco na câmera de selfies.

4 de 8 iPhone 12 Pro Max apresenta a possibilidade de filmar em 4K — Foto: Divulgação/Apple iPhone 12 Pro Max apresenta a possibilidade de filmar em 4K — Foto: Divulgação/Apple

A ficha técnica da nova geração indica novidades como o recurso de quad-pixel, cuja tecnologia permite combinar quatro pixels em um. O dispositivo ainda consegue otimizar o armazenamento das fotografias, que se forma com o 12 MP. Ainda assim, caso necessário, os fãs da maçã podem buscar uma versão mais amplificada da imagem com 48 MP.

Já as câmeras frontais seguem com 12 MP nos dois aparelhos, no entanto, eles contam com uma pequena diferença na abertura focal, o que deve garantir vantagem para o modelo mais novo em termos de maior na captação de luminosidade.

Para fins de comparação, os vídeos de ambos os dispositivos alcançam a resolução 4K (em até 60 quadros por segundo). Apesar disso, só a nova versão traz ao usuário a possibilidade de usar o Modo Cinema, que deixa a imagem desfocada no fundo, trazendo um aspecto mais profissional para o vídeo. Além disso, ele ainda apresenta o Modo Ação. Esse novo recurso alinha o estabilizador ótico de imagem com software para entregar vídeos ainda mais suaves e menos tremidos.

Desempenho

5 de 8 Controle de timer a partir da Dynamic Island do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Controle de timer a partir da Dynamic Island do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Apple tem o padrão de anunciar o novo processador junto com a nova linha geração de telefones. Neste ano, somente os modelos mais potentes dispõem do poderoso A16 Bionic. Por isso, a ficha técnica do iPhone 14 Pro Max apresenta funções avançadas como CPU de seis núcleos (dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética) e GPU de cinco núcleos. Segundo a fabricante, a performance desse componente traz uma eficiência 60% superior em comparação aos concorrentes disponíveis no mercado.

Enquanto isso, o iPhone 12 Pro Max conta com o A14 Bionic. Essa versão do chip representa o primeiro da empresa construído com 5 nanômetros. Ainda sobre o processador do modelo antigo, ele apresenta a CPU de seis núcleos e GPU de quatro núcleos. Portanto, um a menos que a geração recém-lançada.

Embora a fabricante não divulgou números oficiais sobre a memória RAM, a estimativa, segundo o site GSM Arena, é de cerca de 6 GB em ambos os modelos. Vale destacar ainda que o iPhone 14 Pro Max dispõe do padrão LPDDR 5, configuração mais veloz na transmissão das informações.

Em relação à capacidade de armazenamento interno, o modelo reserva como opção 128 GB, 256 GB, 512 GB ou 1 TB. Já o modelo antigo, por sua vez, dispõe como espaço 128 GB, 256 GB ou 512 GB como opção para o usuário. Os dois iPhones não têm suporte para expansão de memória via cartão microSD.

Bateria da Apple

6 de 8 Várias cores do iPhone 14 Pro Max — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Várias cores do iPhone 14 Pro Max — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A Apple também não divulga informações oficiais quanto a capacidade de bateria. Ainda assim, o portal especializado GSM Arena indica que o iPhone 14 Pro Max tenha cerca de 4.323 mAh. Enquanto isso, o iPhone 12 Pro Max conta com bem menos, por volta de 3.687 mAh. Segundo a fabricante, o 14 Pro Max garante até 95 horas de áudio e 29 horas de vídeo. Já o modelo antigo permite até 80 horas de áudio e 20 horas de vídeo.

Ambos os dois celulares são compatíveis com recarga rápida de 20W. Na prática, isso significa que é possível levar a bateria dos modelos de zero a 50% em 30 minutos. Os dois modelos trazem a tecnologia MagSafe e Qi, cuja recarga sem fio é feita através de magnetismo. Nenhum deles vem com carregador na caixa.

Versão do sistema

O iPhone 14 Pro Max sai de fábrica com o novo iOS 16. Entre as novidades do sistema, destacam-se recursos melhorados na parte de segurança, a possibilidade de encontrar fotos e vídeos duplicados para apagar da galeria e novas opções de customização da tela de bloqueio. Além disso, a interface traz a possibilidade de criação de senhas para álbuns específicos da galeria e notificações otimizadas.

Ao passo que o iPhone 12 Pro Max desembarca com o iOS 14, mas tem acesso ao modelo mais atual do sistema operacional por meio de atualização gratuita. Vale ressaltar ainda que a Apple costuma oferecer atualizações por cinco anos, o que significa que os donos do aparelho devem estar garantidos até 2025.

Recursos adicionais

7 de 8 Parte traseira e laterais do iPhone 14 Pro Max são muito parecidas com as duas gerações anteriores a ele — Foto: Reprodução/Apple Parte traseira e laterais do iPhone 14 Pro Max são muito parecidas com as duas gerações anteriores a ele — Foto: Reprodução/Apple

Os dois aparelhos contam com conectividade à rede 5G, Wi-Fi 6 e NFC, cujo recurso possibilita fazer pagamentos por aproximação sem precisar de um cartão para realizar a operação. Ambos os dispositivos ainda trazem a tecnologia do Face ID e tem suporte de desbloqueio facial mesmo que o usuário use máscara de proteção.

Quanto as distinções, a nova geração revela uma versão de Bluetooth mais atual do que no iPhone 12 Pro Max. Além disso, o iPhone 14 Pro Max chega com um recurso exclusivo: o Detector de Acidentes. Ele é importante em termos de segurança porque, numa situação de risco, é possível emitir pedidos de socorro por meio de mensagens curtas enviadas via satélite.

Preço do iPhone

8 de 8 iPhone 14 Pro Max não vem com carregador — Foto: Unsplash/Victor Serban iPhone 14 Pro Max não vem com carregador — Foto: Unsplash/Victor Serban

O iPhone 14 Pro Max chegou ao mercado brasileiro em outubro de 2022. Atualmente, o smartphone é encontrado na Amazon com valores a partir de R$ 10.499. O modelo tem quatro opções de cores: roxo-profundo, dourado, prateado e preto-espacial. O iPhone 12 Pro Max, por sua vez, foi lançado em novembro de 2020 com o preço inicial de R$ 10.999. O celular está disponível no varejo online por R$ 8.549, uma queda de R$ 2.450.

iPhone 12 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max Especificações iPhone 12 Pro Max iPhone 14 Pro Max Lançamento novembro de 2020 setembro de 2022 Preço do lançamento a partir de R$ 10.999 a partir de R$ 10.499 Preço atual a partir de R$ 8.549 a partir de R$ 10.499 Tela 6,7 polegadas 6,7 polegadas Resolução de tela 2778 x 1284 pixels 2796 x 1290 pixels Processador A14 Bionic A16 Bionic Memória RAM 6 GB (estimativa) 6 GB (estimativa) Armazenamento 128 GB, 256 GB e 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira tripla, 48 MP, 12 MP e 12 MP tripla, 48 MP, 12 MP e 12 MP Câmera frontal 12 MP 12 MP Sistema Operacional iOS 16 iOS 16 Bateria 3.687 mAh (estimativa) 4.323 mAh (estimativa) Dimensões e peso 160,8 x 78,1 x 7,4 mm; 228 g 160.7 x 77.6 x 7.85 mm; 240 g Cores grafite, prata, dourado e azul preto espacial, prata, ouro e roxo profundo

Com informações da Apple e GSM Arena