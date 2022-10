iPhone 13 vs Motorola Edge 30 Pro: compare preço e ficha técnica

O iPhone 13 e o Motorola Edge 30 Pro são celulares com ficha técnica avançada que entregam sofisticados recursos da Apple e Motorola. Os dispositivos têm similaridades, como alta capacidade de processamento, internet 5G e carregamento sem fio . Algumas características, no entanto, são diferentes – é o caso do tamanho da tela e opções de armazenamento. Confira nas linhas abaixo quais as semelhanças e diferenças entre os smartphones.

O iPhone 13 foi lançado em 2021 e desembarcou no Brasil por R$ 7.599. Passado um ano, o telefone pode ser encontrado na Amazon por R$ 5.021 – um desconto de R$ 2.578. Já o Edge 30 Pro chegou ao mercado brasileiro pelo valor inicial de R$ 6.499. Está disponível por R$ 5.599 na Amazon.

2 de 10 Motorola Edge 30 Pro tem desempenho suficiente para bater de frente com o iPhone 13, da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro tem desempenho suficiente para bater de frente com o iPhone 13, da Apple — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tela e design

3 de 10 Assim como o Edge 30 Pro, o iPhone 13 é construído em vidro e metal — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Assim como o Edge 30 Pro, o iPhone 13 é construído em vidro e metal — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A tela e o design são as primeiras diferenças marcantes dos dois produtos. A tela de 6,1 polegadas do iPhone 13 parece pequena ao lado das 6,7 polegadas do concorrente da Motorola. A tecnologia também distingue o painel dos dois modelos. Enquanto o Edge 30 Pro oferece um display do tipo P-OLED, a Apple optou pelo Super Retina XDR OLED, que também oferece ótimo desempenho na reprodução de cores.

A resolução dos dois smartphones é muito parecida, mas o iPhone tem uma densidade de pixels por polegada consideravelmente maior. São 460 ppi para o modelo Apple, contra 393 ppi do Edge 30 Pro. Tal detalhe, no entanto, não é percebido a olho nu.

Uma característica que pode ser notada pelo usuário é a taxa de atualização da tela. Nesse ponto, o celular da Motorola ganha com tranquilidade, porque o painel suporta 144 Hz, contra apenas 60 Hz do modelo da maçã. Isso significa que as animações de sistema, bem como gráficos de jogos compatíveis com a tecnologia, parecem muito mais fluidos no Edge 30 Pro do que no iPhone 13.

4 de 10 Motorola Edge 30 Pro tem painel grande com alta taxa de atualização — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro tem painel grande com alta taxa de atualização — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Edge 30 Pro tem um aproveitamento melhor de tela, já que a câmera ocupa apenas um pequeno círculo do painel do aparelho. Enquanto isso, apesar da nova geração de iPhones ter uma “franja” menor para abrigar a câmera, alto falantes e o hardware do Face ID, ela ainda tem tamanho considerável, de modo que nem o iOS aproveita bem o notch menor.

Os celulares possuem diferenças em relação ao seu material. Enquanto o iPhone 13 é construído em vidro e alumínio, o modelo da Motorola possui sua moldura em plástico, além do vidro traseiro. A tecnologia de proteção também é diferente – Gorilla Glass 3 (tela) e Gorilla Glass 5 (traseira) para o Edge 30 Pro e Ceramic Shield para o iPhone 13.

Um fato curioso é que a Motorola não equipa o aparelho com qualquer certificação de resistência à água e poeira, enquanto que o iPhone 13 vem com o IP68 — que garante que o celular possa ser submerso em água doce a uma profundidade máxima de seis metros por até 30 minutos, de acordo com o site da Apple.

Câmeras

Os dois smartphones entregam câmeras avançadas capazes de entregar resultados satisfatórios, mesmo em condições de iluminação pouco favoráveis. Câmera ultra wide, modo retrato (para desfocar o fundo de pessoas e objetos em fotos) e modo noturno são exemplos de ferramentas comuns a eles.

5 de 10 iPhone 13 não tem tantos megapixels quanto o concorrente da Motorola, mas também faz fotos excelentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 não tem tantos megapixels quanto o concorrente da Motorola, mas também faz fotos excelentes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O conjunto fotográfico do iPhone 13 é o seguinte:

Principal de 12 MP (f/1.6)

Ultra wide de 12 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 12 MP (f/2.2)

6 de 10 Motorola turbinou as câmeras do Edge 30 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola turbinou as câmeras do Edge 30 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Já o conjunto fotográfico do Motorola Edge 30 Pro é assim:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 50 MP (f/2.2)

Profundidade de 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal de 60 MP (f/2.2)

Se o usuário se prender apenas à ficha técnica dos aparelhos, a vitória é do Motorola, já que a câmera principal dele tem 50 MP e a frontal tem 60 MP. No entanto, esses números devem ser observados com cautela, já que quantidade de megapixels não significa, necessariamente, resultados fotográficos superiores. Mesmo com 12 MP em todos os sensores, o iPhone 13 entrega resultados de qualidade.

O modelo da Motorola apresenta uma superioridade em relação aos modos de gravação suportados. O Edge 30 Pro consegue filmar em até 8K UHD (24 e 30 fps), enquanto que o máximo que o iPhone suporta é o 4K (24, 30, 60 fps). Além disso, no modo de câmera lenta temos o suporte máximo de 960 quadros por segundo no Motorola, contra os 240 fps do iPhone 13.

Desempenho e armazenamento

7 de 10 iPhone 13 é um smartphone rápido para qualquer tarefa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 é um smartphone rápido para qualquer tarefa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Motorola Edge 30 Pro conta com a presença do poderoso chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, de oito núcleos. Já o iPhone 13 vem com o Apple Bionic A15, de seis núcleos. Testes de benchmark revelam vantagem do modelo da Apple em relação ao Motorola. Apesar disso, a diferença de uso real no dia a dia é igualmente fluida e satisfatória em ambos produtos. Os dois aparelhos são muito rápidos e aguentam com folga tarefas e jogos mais pesados disponíveis hoje em dia.

Com relação a memória RAM, o Edge 30 Pro tem opções de 8 e 12 GB. Isso é até três vezes mais que o iPhone 13 oferece com os seus 4 GB. É certo dizer que o sistema operacional do iPhone não precisa de tanta RAM assim para funcionar bem. De toda forma, é esperado um desempenho melhor de multitarefa no modelo da Motorola em relação a concorrente da Apple.

Sobre armazenamento, a vantagem fica em pé de igualdade pois ambos modelos oferecem opções de até 512 GB de memória. Mas nenhum dos dois telefones disponibilizam entrada para cartão de memória.

Bateria

8 de 10 iPhone 13 demora mais para carregar e não vem com carregador na caixa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 13 demora mais para carregar e não vem com carregador na caixa — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A ficha técnica do Edge 30 Pro aponta para uma bateria de capacidade maior. São 4.800 mAh contra os 3.240 mAh estimados do iPhone 13. Apesar da capacidade menor assustar o consumidor à primeira vista, é necessário olhar para os números com cautela. O iPhone 13 roda o iOS, que é um sistema operacional que demanda menos recursos, enquanto o Motorola, com o Android, segue o caminho inverso – necessitando de mais miliampere-hora (mAh).

Tanto o Motorola Edge 30 Pro quanto o iPhone 13 suportam carregamento sem fio e carregamento rápido, mas o destaque vai para o modelo da Motorola, que suporta fontes de até 68 W – ao passo que o modelo da Apple alcança o máximo de 23 W. A entrada do modelo da Motorola é o USB-C 3.1, padrão dos smartphones Android atuais – no iPhone, a conexão é o tipo Lightning.

Vale lembrar que a Motorola já envia na caixa a fonte mais potente para abastecer a energia do seu smartphone. Por outro lado, a Apple oferece apenas o cabo de dados na caixa do produto.

Sistema operacional

9 de 10 Motorola Edge 30 Pro vem com interface MyUX — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Pro vem com interface MyUX — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Motorola Edge 30 Pro chegou ao mercado com o Android 12, mas já possui atualização para o Android 13, versão mais recente do sistema do Google. O iPhone 13 conta com o iOS 16, que trouxe algumas adições. Entre as novidades do sistema, destacam-se recursos melhorados na parte de segurança, a possibilidade de encontrar fotos e vídeos duplicados para apagar da galeria e novas opções de customização da tela de bloqueio.

Com o Android 13, o Edge 30 Pro entrega a interface MyUX, desenvolvida pela própria Motorola e que conta com alguns recursos exclusivos. Novidades na parte de segurança e privacidade são os destaques do update do sistema da Google.

É importante destacar que algumas ferramentas do iOS 16 já estavam presentes no Android, sistema rival do Google. Um exemplo é a função de texto ao vivo, recurso que captura escritos presentes em fotos ou direto na câmera e é bastante semelhante ao Google Lens. As melhorias de navegação no Apple Maps também já aparecem no Google Maps. Além do mais, o Android já trazia uma seção de privacidade parecida com a anunciada para o iOS 15.

Recursos adicionais

10 de 10 Assim como o Edge 30 Pro, o iPhone 13 também tem 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Assim como o Edge 30 Pro, o iPhone 13 também tem 5G — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

As funções adicionais mudam um pouco entre os dois topos de linha. Ambos aparelhos trazem recursos como conexão para internet 5G e NFC, sendo assim, os dois modelos podem realizar pagamento por aproximação. O aparelho da Motorola traz o leitor de impressão digital na lateral, ao passo que o iPhone 13 que utiliza o Face ID. Vale lembrar que o Edge 30 Pro tem Bluetooth 5.2, que é mais rápido que o Bluetooth 5.0 do iPhone 13.

Preço do iPhone e do Edge

O iPhone 13 foi lançado globalmente em setembro de 2021 e desembarcou no Brasil pelo preço sugerido de R$ 7.599. Passado um ano, o modelo pode ser encontrado na Amazon por R$ 5.021 – um desconto de R$ 2.578. As cores disponíveis são azul, branco, preto, rosa, verde e vermelho. Já o Edge 30 Pro chegou ao mercado brasileiro em fevereiro de 2022 pelo valor inicial de R$ 6.499, com duas opções de tonalidades: azul e branco. Na Amazon, está disponível por R$ 5.599.

Compare a ficha técnica dos smartphones

Apple iPhone 13 vs. Motorola Edge 30 Pro iPhone 13 Motorola Edge 30 Pro Lançamento Setembro de 2021 Março de 2022 Preço de lançamento a partir de R$ 7.599 R$ 6.499 Preço atual a partir de R$ 5.021 a partir de R$ 3.569 Tela 6,1 polegadas 6,7 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2532 x 1170 pixels) Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processador A15 Bionic (Apple) Snapdragon 8 Gen 1 (Qualcomm) Memória RAM 4 GB (estimativa não oficial) 8 e 12 GB Armazenamento 128, 256 ou 512 GB 128, 256 ou 512 GB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira dupla, 12 e 12 MP tripla, 50, 50 e 2 MP Câmera frontal 12 MP 60 MP Sistema operacional iOS 15, com atualização para o iOS 16 Android 12 + MyUX, com atualização para o Android 13 Bateria 3.240 mAh (estimativa não oficial) 4.800 mAh Dimensões e peso 146,7 x 71,5 x 7,7 mm; 174 gramas 163,1 x 76 x 8,8 mm; 196 gramas Cores vermelho, branco, preto, azul e rosa azul e branco