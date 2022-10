iPhone 14: confira tudo sobre os novos celulares da Apple

Conheça os novos iPhone 14 e iPhone 14 Plus

Os dois modelos que dão nome à linha 2022 de smartphones da Apple mantiveram o design e as mesmas linhas dos anos anteriores, com tela e laterais mais retas, em um estilo clean e industrial. A parte da frente do iPhone 14 e do 14 Plus é feita em Ceramic Shield e a parte de trás em vidro com estrutura de alumínio aeroespacial.

O iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Plus ganha tela maior, de 6,7 polegadas. O display é um painel OLED chamado pela Apple de Super Retina XDR. Apenas na espessura, os dois lançamentos são um pouquinho maiores: 7,8 mm, contra 7,65 mm do iPhone 13.

Com exceção do tamanho e da bateria, todas as especificações técnicas são idênticas nesses dois aparelhos da marca. O iPhone 14 e o 14 Plus são equipados com o chip A15 Bionic, com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos. Segundo a marca, o design interno dos aparelhos foi atualizado para maior eficiência térmica e para mais desempenho por mais tempo.

Apesar da Apple não especificar, especialistas indicam que os iPhones 14 e 14 Plus contam com 6 GB de memória RAM. Há opções com 128, 256 e 512 GB de armazenamento, em cinco cores diferentes: meia-noite, roxo, estelar, azul e vermelho para o iPhone Product Red.

A empresa promete “a melhor bateria de um iPhone” no 14 Plus, com carga para 26 horas de reprodução de vídeo (ou 20 horas no iPhone 14). Isso é suficiente para um usuário terminar o dia de trabalho ainda com bastante bateria. Os dois aparelhos são compatíveis com carregador de até 30 W.

O módulo duplo de câmeras ganhou uma bela evolução. A lente principal tem 12 megapixels, sensor maior e mais capacidade de captar a luz, com um aumento de 49% em condições de baixa luz, na comparação com o iPhone 13; e a lente de cinco elementos Ultrawide tem 12 MP. O sistema tem zoom óptico de 2x e digital de 5x.

O iPhone 14 e o 14 Plus conseguem gravar vídeos 4K a até 60 quadros por segundo ou no Modo Cinema em 4K a 24 quadros por segundo.

A câmera frontal de 12 MP promete selfies melhores com novo sistema de foco automático em conjunto com a tecnologia TrueDepth, que consegue perceber a profundidade do ambiente. A câmera TrueDepth e o chip A15 Bionic também são responsáveis pelo Face ID, a autenticação facial mais segura em um smartphone, segundo a marca.

Duas grandes novidades de toda a linha iPhone 14 é a detecção de acidentes, para alertar os contatos de emergência, e o acesso emergencial a uma rede de satélites, para que os usuários consigam pedir socorro em situações de perigo e em locais sem sinal. Inicialmente, o serviço será liberado nos Estados Unidos e Canadá.

Com a chegada do iPhone 14 Plus, a Apple deixou de produzir a versão Mini, que teve como último lançamento o iPhone 13 Mini, do ano passado.

Grandes novidades no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max

As maiores novidades da Apple em 2022 ficam reservadas aos dois modelos voltados a profissionais. O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max repetem as dimensões, com 6,1 e 6,7 polegadas de display. Agora, a tela tem opção de ficar sempre ativa.

Com isso, já foi considerada a melhor tela entre todos os celulares disponíveis em 2022, segundo o DisplayMate. A nova tela Super Retina XDR agora tem pico de brilho de 2000 nits ao ar livre, o dobro do anterior e o maior em um smartphone.

Além disso, a tela tem taxas de atualização da tecnologia ProMotion que variam de 10 a 120 vezes por segundo. Ou seja, as imagens e gráficos do display aceleram de maneira inteligente, quando é preciso, por exemplo, em games, e diminuem para economizar bateria quando não é preciso, como quando você está apenas lendo um texto.

A novidade que mais chama atenção é a troca do tradicional entalhe no display, presente desde o iPhone X, que deu lugar a uma espécie de pílula onde ficam a câmera de selfie e os sensores. A área batizada de Dynamic Island (ilha dinâmica) expande o recorte da tela para criar um jeito novo de exibir notificação das atividades ao vivo, ou seja, informações que serão atualizadas na tela em tempo real.

O recurso une hardware, software e uma nova forma de interagir com músicas, chamadas FaceTime, ligações, gravação de áudio, as direções de um app de mapa, a chegada do seu carro de aplicativo, entre muitas outras funcionalidades, que os desenvolvedores vão evoluir com o tempo.

É uma animação superfluida, em que o recorte dinâmico, circundado por pixels totalmente pretos, vai se ampliar para mostrar as notificações, aproveitando o espaço "vazio" em suas laterais, e deixando outras notificações e o funcionamento de outros apps para o restante da tela.

As versões Pro e Pro Max do iPhone 14 também ganharam um novo processador, o A16 Bionic, desenvolvido pela Apple em um processo de quatro nanômetros, com o intuito de ampliar sua eficiência energética. Ele conta com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos.

Especialistas apontam que a memória RAM é de 6 GB no padrão LPDDR 5, mais veloz para transmissão das informações. Os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max estão disponíveis em opções com 128, 256, 512 GB e 1 TB de armazenamento, nas cores preto-espacial, prateado, dourado e roxo-profundo. A parte da frente é em Ceramic Shield e a traseira, em vidro matte texturizado com estrutura de aço inoxidável.

Outra novidade, realmente destinada aos profissionais de foto, vídeo e aos criadores de conteúdo, está no módulo triplo de câmeras da traseira. Os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max contam com uma nova câmera principal grande-angular de 48 MP e 24 mm, com abertura ƒ/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, lente de sete elementos e Focus Pixels a 100%.

As outras duas lentes são uma Ultrawide de 12 MP (abertura ƒ/2.2) e teleobjetiva de 3x de 12 MP com abertura ƒ/2.8. O sistema de câmeras, combinado com o Photonic Engine da Apple, promete fotos muito mais vibrantes e nítidas, além de captura de vídeo em 4K a 60 quadros por segundo, Modo Cinema e gravação ProRes em 4K a 30 quadros.

Dentro da Dynamic Island, fica a câmera de selfie com tecnologia TrueDepth de 12 MP e foco automático, que também consegue gravar vídeos em 4K a até 60 quadros por segundo.

