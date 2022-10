iPhone 14 confunde montanha-russa com acidente de carro

A ferramenta de detecção automática de acidentes do iPhone 14 tem ligado automaticamente para os serviços de emergência dos Estados Unidos quando o usuário está numa montanha-russa, de acordo com o Wall Street Journal neste domingo (09). Os característicos movimentos bruscos destes brinquedos dos parques de diversão vêm confundindo os sensores do smartphone da Apple , que conclui tratar-se de uma batida real de carro.

Em resposta ao WSJ, um porta-voz da Apple disse que a empresa tem uma base de dados com “mais de 1 milhão de horas de dados”, somando situações reais de condução e acidentes de carros. Ainda segundo a nota, “vários testes foram feitos para aferir a precisão da detecção de falhas do iPhone 14”, com resultados variados. Ao todo, o jornal apontou cerca de seis chamadas falsas para emergências, o que deve atrapalhar bastante as equipes responsáveis pelos resgates.

O próprio The Wall Street Journal fez alguns testes com carros na área de um ferro-velho. Nestas condições, a nova função não conseguiu detectar os acidentes simulados. Em resposta, o representante da Apple afirmou que os carros podem não ter percorrido uma distância suficiente antes do impacto.

Além disso, a empresa alertou para o fato de que o smartphone utilizado na análise não estava conectado ao Bluetooth do carro ou no sistema CarPlay, embora eles não expliquem o que isso mudaria no resultado.

Por outro lado, vale lembrar que os testes conduzidos pelo canal do YouTube TechRax puderam comprovar a eficiência da ferramenta de detecção de acidentes. O recurso foi posto à prova utilizando um iPhone 14 e simulou duas batidas de carro, em ambos os casos os sensores detectaram a colisão de forma automática.

A função de detecção de acidentes da Apple está disponível nos smartphones iPhone 14 e iPhone 14 Pro e variantes, além dos relógios Apple Watch Ultra, Apple Watch 8 e Apple Watch SE, ou seja, todos os dispositivos lançados pela Gigante de Cupertino no dia 7 de setembro de 2022.

A linha do iPhone 14 entrou em pré-venda na última sexta (7). Os preços começam em R$ 7.599 no Brasil e podem chegar a R$ 15.499 na versão mais potente. Por ora não se sabe quando o iPhone 14 Plus desembarcará por aqui.

Com informações de MacRumors

