iPhone 14: conheça as principais novidades dos novos celulares da Apple

Os novos iPhone 14 , iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max já estão em pré-venda no Brasil e vão chegar às mãos dos consumidores muito em breve. Por isso, a Americanas traz um breve resumo das novidades e das especificações dos quatro modelos para os fãs da Apple ficarem por dentro de tudo. Veja mais a seguir.

O que há de novo no iPhone 14 e iPhone 14 Plus

A nova geração dos smartphones da Apple mantém o mesmo design das linhas dos anos anteriores, com tela e laterais de linhas retas, com um estilo clean e industrial. Apenas na espessura, os dois lançamentos são um pouquinho maiores: 7,8 mm, contra 7,65 mm do iPhone 13, enquanto os dois modelos Pro têm 7,85 mm.

O iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas, enquanto o 14 Plus ganha tela maior, de 6,7 polegadas. O display é um painel OLED chamado pela Apple de Super Retina XDR. A parte da frente é feita em Ceramic Shield e a parte de trás em vidro com estrutura de alumínio.

Todas as demais especificações técnicas são idênticas nesses dois aparelhos da marca. E com a chegada do iPhone 14 Plus, a Apple deixa de produzir a versão Mini, que teve como último lançamento o iPhone 13 Mini, do ano passado.

Os dois aparelhos são equipados com o chip A15 Bionic, o mesmo processador dos iPhones 13. É um chip com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos.

Apesar da Apple não especificar, especialistas indicam que os iPhones 14 e 14 Plus contam com 6 GB de memória RAM. Há opções com 128, 256 e 512 GB de armazenamento, em cinco cores diferentes: meia-noite, roxo, estelar, azul e vermelho para o iPhone Product Red.

A empresa promete “a melhor bateria de um iPhone”, considerando o 14 Plus. Os dois aparelhos são compatíveis com carregador de até 30 W.

O módulo duplo de câmeras tem a lente principal com 12 megapixels, sensor maior e mais capacidade de captar a luz, com um aumento de 49% em condições de baixa luz; e a lente de cinco elementos Ultrawide de 12 MP. O sistema tem zoom óptico de 2x e digital de 5x.

O iPhone 14 e 14 Plus consegue gravar vídeos 4K a até 60 quadros por segundo ou no Modo Cinema em 4K a 30 quadros por segundo.

A câmera frontal de 12 MP promete selfies melhores com novo sistema de foco automático em conjunto com a tecnologia TrueDepth, que consegue perceber a profundidade do ambiente. Ela também segue responsável pelo desbloqueio e segurança do aparelho via Face ID.

Duas grandes novidades de toda a linha iPhone 14 é a detecção de acidentes, para alertar os contatos de emergência, e o acesso emergencial a uma rede de satélites, para que os usuários consigam pedir socorro em situações de perigo e em locais sem sinal. Inicialmente, o serviço será liberado nos Estados Unidos e Canadá.

Quais as novidades no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max?

As maiores novidades ficaram reservadas aos dois modelos voltados a profissionais. O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro Max repetem as dimensões, com 6,1 e 6,7 polegadas de display. Mas agora, a tela tem opção de ficar sempre ativa. Com isso, já foi considerada a melhor tela entre todos os celulares disponíveis em 2022, segundo o DisplayMate.

Outra novidade que chama atenção é a troca do tradicional entalhe no display, presente desde o iPhone X, para dar lugar a uma espécie de pílula onde ficam a câmera de selfie e os sensores. A área batizada de Dynamic Island (ilha dinâmica) expande o recorte da tela para criar uma nova forma de notificação das atividades ao vivo, ou seja, informações que serão atualizadas o tempo todo.

Com uma animação superfluida, o recorte dinâmico, circundado por pixels totalmente pretos, vai aumentar para mostrar a identificação de ligação, de gravação, de um player de música, de direções do app de mapa, da chegada do seu carro de aplicativo, entre muitas outras funcionalidades. Tudo isso aproveitando o espaço "vazio" em suas laterais, deixando outras notificações e o funcionamento de outros apps para o restante da tela.

As versões Pro do iPhone 14 ganharam um novo processador, A16 Bionic, desenvolvido pela Apple em um processo de quatro nanômetros, para ampliar sua eficiência energética. Ele conta com CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de 5 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos.

Especialistas apontam que a memória RAM é de 6 GB no padrão LPDDR 5, mais veloz para transmissão das informações. Os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max estão disponíveis em opções com 128, 256, 512 GB e 1 TB de armazenamento, nas cores preto-espacial, prateado, dourado e roxo-profundo. A parte da frente é em Ceramic Shield e a traseira, em vidro matte texturizado com estrutura de aço inoxidável.

Outra novidade, realmente destinada aos profissionais de foto, vídeo e criação de conteúdo, está no módulo triplo de câmeras da traseira, agora com uma lente principal grande-angular de 48 MP e 24 mm, com abertura ƒ/1.78, estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor de segunda geração, lente de sete elementos e Focus Pixels a 100%.

As outras duas lentes são uma Ultrawide de 12 MP (abertura ƒ/2.2) e teleobjetiva de 3x de 12 MP com abertura ƒ/2.8. O sistema de câmeras, combinado com o Photonic Engine da Apple, promete fotos muito mais vibrantes e nítidas, além de captura de vídeo em 4K a 60 quadros por segundo, Modo Cinema e gravação ProRes em 4K a 30 quadros.

Dentro da Dynamic Island, fica a câmera de selfie com tecnologia TrueDepth de 12 MP e foco automático, que também consegue gravar vídeos em 4K a até 60 quadros por segundo.