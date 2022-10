iPhone 14 no Brasil: venda começa hoje com preço a partir de R$ 7.599

O iPhone 14 já é uma realidade no comércio brasileiro. A empresa da maçã liberou a pré-venda na última sexta-feira (7), um mês após o anúncio global, e hoje (14) ela dá a largada à distribuição dos celulares nas lojas. Os modelos recém-lançados desembarcam no país com preços que partem de R$ 7.599 e alcançam a casa dos R$ 15 mil, valor atribuído ao iPhone 14 Pro Max com armazenamento de 1 TB. Apesar de todos os telefones chegarem com novidades, as grandes alterações, desde design até recursos, ficam por conta das séries Pro e Pro Max.

Com quase todos os detalhes revelados sobre a nova linha, resta apenas saber qual será o valor e a data de lançamento do iPhone 14 Plus, cujos detalhes permanecem em sigilo. No exterior, a Apple iniciou as vendas somente um mês após o lançamento dos outros modelos. A expectativa é que isso se repita por aqui também.

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

Mesmo com toda a repercussão dos novos modelos, ainda restam algumas dúvidas. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com perguntas e respostas sobre os recém-chegados da maçã.

1. O que vem na caixa do iPhone?

O consumidor que já garantiu o celular na pré-venda e vai recebê-lo nesta sexta (14), assim como os demais que vão adquirir daqui para frente, devem receber o telefone sem o carregador na caixa. Mesmo com a Justiça pressionando a Apple, a gigante de Cupertino tem resistido para manter sua decisão de enviar apenas o cabo Lightning junto com os iPhones.

No último episódio da trama envolvendo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e a maçã, a fabricante recebeu uma multa de R$ 100 milhões por não disponibilizar o adaptador de parede aos consumidores. A empresa presidida por Tim Cook segue dizendo que faz parte de sua política sustentável de redução de carbono e alega que vai recorrer à decisão. Em resposta ao TechTudo, a Apple disse que iria recorrer da decisão.

2. iPhone 14 funciona no 5G?

Alguns recursos de conectividade, como chamadas de emergência via satélite, não estão disponíveis nos modelos brasileiros. Mas o 5G, conexão até 50 vezes mais rápida que o 4G, é uma realidade que pode ser desfrutada por usuários do novo iPhone. Porém, os clientes não terão acesso, por ora, à internet de quinta geração “pura”.

Para entender o conceito, é preciso relembrar que existem duas modalidades desta rede, a Standalone (SA) e o Non-Standalone (NSA). No caso dos iPhones 14, eles usam a segunda modalidade, mas tanto instituições brasileiras quanto norte-americanas já trabalham em uma atualização, posterior ao iOS 16, capaz de habilitar os aparelhos para a versão pura.

3. iPhone 14 aceita chip de telefonia?

Uma das novidades vivenciadas pelo público norte-americano será a ausência de entrada física para chips de telefonia. A partir da geração do iPhone 14, os consumidores farão uso apenas do e-SIM, modalidade digital do item que usamos para configurar as linhas particulares de telefone.

No entanto, os modelos do Brasil ainda vão acomodar a entrada para o SIM card, visto que a nova tecnologia ainda é tímida entre modelos daqui.

4. Quais são as novidades do iPhone 14?

O iPhone 14 traz os mesmos moldes do anterior, de 6,1 polegadas, mas agora com um notch reduzido. Ou seja, em termos de aparência o modelo mais simples não apresenta mudanças significativas. No que diz respeito às lentes e ao desempenho, também não há upgrade, pois o smartphone segue com câmera dupla de 12 MP e chip A15 Bionic – o mesmo usado na geração anterior.

O modelo Plus, por sua vez, acompanha um painel expandido, de 6,7 polegadas, para contemplar consumidores que buscam um display com proporções maiores. A ficha técnica não reserva mudanças significativas em relação ao irmão. Sem muitas mudanças, o triunfo deles fica por conta da bateria, que promete uma capacidade nunca vista antes em aparelhos da Apple.

O destaque dessa família é puxado pelas novidades dos iPhones 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Juntos, eles trazem inovações em termos de design e desempenho. Uma das mais notáveis é o notch redesenhado, que investe em mais utilidade e discrição. O Dynamic Island, como é conhecido, permite acessar funções de apps do dia a dia e otimizar algumas tarefas, como mostrou o teste do TechTudo.

Dentro da estrutura, o telefone agrega um processador reformulado, o A16 Bionic, bem como armazenamento que varia entre 128, 256, 512 GB e 1 TB. As câmeras também surgem repaginadas, agora com um sensor principal de 48 MP nos dois modelos. O conjunto triplo se organiza em:

Principal de 48 MP e abertura de f/1.78

Ultra wide de 12 MP e abertura de f/2.2

Teobjetiva de 12 MP e abertura de f/1.78

Além disso, os recursos mencionam zoom óptico de 2x e digital de até 15x.

5. O iPhone Mini acabou?

A linha Mini surgiu com o lançamento do iPhone 12, em 2020, com a proposta de trazer especificações mais simples e um design diminuto. Ela ainda acompanhou o iPhone 13, no ano passado, mas não resistiu até o atual iPhone 14. Apesar de não ter nada confirmado oficialmente, a opção da Apple em excluir o modelo da nova família pode ter vindo após uma notável rejeição dos consumidores aos celulares Mini.

A troca dá espaço ao modelo iPhone 14 Plus, com tela ligeiramente maior do que o iPhone 14 padrão, mas com ficha técnica semelhante. Vale reforçar que, apesar de ter sido anunciada com os outros integrantes da linha, a nova empreitada da fabricante ainda não tem preço confirmado.

6. Preços e cores do iPhone 14

Revelados no mês passado, os valores da linha que sucede o iPhone 13 não são novidade. Mesmo assim, vale reforçá-los, além de lembrar que as cifras indicadas pela Apple servem como base para outras redes varejistas, bancos e operadoras de telefonia.

iPhone 14 (128 GB): R$ 7.599

iPhone 14 (256 GB): R$ 8.599

iPhone 14 (512 GB): R$ 10.599

iPhone 14 Plus (128 GB): R$ 8.599

iPhone 14 Plus (256 GB): R$ 9.599

iPhone 14 Plus (512 GB): R$ 11.599

iPhone 14 Pro (128 GB): R$ 9.499

iPhone 14 Pro (256 GB): R$ 10.499

iPhone 14 Pro (512 GB): R$ 12.499

iPhone 14 Pro (1 TB): R$ 14.499

iPhone 14 Pro Max (128 GB): R$ 10.499

iPhone 14 Pro Max (256 GB): R$ 11.499

iPhone 14 Pro Max (512 GB): R$ 13.499

iPhone 14 Pro Max (1 TB): R$ 15.499

As cores do iPhone 14 e iPhone 14 Plus contemplam opções em azul, roxo, meia-noite (cinza escuro), estelar (dourado claro) e vermelho (da série Red). Já os modelos premium iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max oferecem acabamentos em roxo profundo, dourado, prateado e preto espacial.

Com informações da Apple (1/2)