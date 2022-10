iPhone 14 Plus: Apple diminui produção por causa da baixa procura

O site de notícias citou duas fontes ligadas à cadeia de suprimentos. A Apple ainda não comentou o assunto. No site oficial da fabricante consta que a pré-venda do iPhone 14 Plus começa em 21 de outubro, com previsão de entrega para a partir do dia 28. O preço sugerido começa em R$ 7.599 pela versão com 128 GB. São cinco cores: azul, roxo, meia-noite (preto), estelar (branco) e Red (vermelho).

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

A agência Reuters lembra que esta decisão da Apple chega num período de queda no mercado global de smartphones. Segundo a consultoria Canalys, a redução foi de 9% no primeiro trimestre de 2022 frente ao mesmo período do ano passado. Espera-se que a demanda por novos celulares fique fraca pelos próximos seis a nove meses.

O iPhone 14 Plus foi criado para dar lugar ao iPhone 13 Mini, que foi lançado em 2021 e ainda pode ser encontrado no site oficial da marca. O aparelho é uma versão maior do iPhone 14 tradicional, com display de 6,7 polegadas contra 6,1 polegadas do produto menor. A Apple não utilizava a denominação Plus num aparelho celular desde o lançamento do iPhone 8 Plus, em setembro de 2017.

Nos Estados Unidos e em algumas poucas regiões, a pré-venda do iPhone 14 Plus começou ainda em setembro, pouco depois do anúncio oficial. Já a distribuição teve início a partir de 8 de outubro.

Com informações de 91Mobiles e Reuters