iPhone 14 Pro: tudo sobre preço, ficha técnica e lançamento

O iPhone 14 Pro é o novo celular de categoria premium da Apple . A evolução do iPhone 13 Pro conta com uma ficha técnica recheada de recursos, como a nova forma de interação no notch, chamada de ilha dinâmica; um conjunto triplo de câmeras que faz fotos de até 48 MP; e o novo processador A16 Bionic. Nas linhas a seguir, saiba tudo sobre a aposta da empresa da maçã para conquistar novos usuários.

O lançamento tem preço sugerido a partir de R$ 9.499 no Brasil. No entanto, a versão com 128 GB já pode ser encontrada por R$ 8.549 com pagamento à vista na Amazon, uma redução de R$ 950.Os fãs da maçã contam com quatro opções de cor: roxo profundo, dourado, prateado e preto espacial.

iPhone 14: veja sete fatos sobre o celular da Apple

Ficha técnica do iPhone 14 Pro

Tamanho da tela: 6,1 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2556 x 1179 pixels)

Painel da tela: Super Retina XDR Display

Câmera principal: tripla, 48, 12 e 12 MP

Câmera frontal: 12 MP

Sistema: iOS 16

Processador: A16 Bionic

Memória RAM: 6 GB (estimativa)

Armazenamento: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 3.200 mAh (estimativa)

Telefonia: Dual SIM (eSIM e nano SIM)

Peso: 206 gramas

Cores: roxo profundo, dourado, prateado e preto espacial

Anúncio: setembro de 2022

Lançamento: outubro de 2022

Preço de lançamento no Brasil: a partir de R$ 9.499

Preço atual: a partir de R$ 8.549

Tela e design

2 de 8 Notch interativo do iPhone 14 Pro com seção de música e timer lado a lado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Notch interativo do iPhone 14 Pro com seção de música e timer lado a lado — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A tela do iPhone 14 Pro tem 6,1 polegadas, resolução Full HD+ (2556 x 1179 pixels) e 460 pixels por polegada (ppi). O destaque do display, por sua vez, fica por conta da taxa de atualização de 120 Hz, combinado a tecnologia Super Retina XDR Display. Na prática, deve possibilitar uma experiência com imagens mais brilhosas, nítidas e naturais e uma transição eficiente entre uma imagem e outra.

Outra novidade é a tela sempre ativa (Always On Display em inglês), que fica sempre à disposição com informações como horário e player de música. Vale destacar uma característica exclusiva das linhas Pro e iPhone 14 Pro Max, o novo notch chamado de Dynamic Island (ilha dinâmica). Ele vai permitir uma nova maneira de interação ao mostrar ícones, expandir e interagir de acordo com o uso. O TechTudo adorou a novidade nos primeiros testes, feitos nos Estados Unidos.

Quanto à estética, o design do aparelho dispõe de um estrutura mais quadrada, com laterais achatadas. O visual lembra gerações passadas, como o iPhone 5. Na traseira há um quadrado destacado que abriga as três câmeras.

Câmera do iPhone

3 de 8 iPhone 14 Pro conta com 48 MP na câmera principal — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 14 Pro conta com 48 MP na câmera principal — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O iPhone 14 Pro tem câmera tripla na área traseira. O salto em relação ao iPhone 13 Pro está na câmera principal, que registra quatro vezes mais pixels. Em resumo, o conjunto fica assim:

Principal de 48 MP e abertura de ƒ/1.8

Ultra wide de 12 MP e abertura de ƒ/2.2

Teleobjetiva de 12 MP e abertura ƒ/2.8

Frontal de 12 MP e abertura de ƒ/1.9

A nova linha do Pro agora conta com novidades como a tecnologia quad-pixel, no qual é possível combinar quatro pixels em um. Isso significa que o usuário consegue otimizar o armazenamento das fotografias, que saem com 12 MP. A ferramenta também ajuda a conseguir maior nitidez em ambientes escuros.

Vale destacar que o novo iPhone Pro ganhou um sensor maior. O usuário deve notar diferenças porque o modelo consegue capturar 38% mais luz em vídeo e fotografias, de acordo com a fabricante. A Apple traz uma tecnologia mais atual com a estabilização ótica de imagem por deslocamento de sensor para suavizar a captação de movimentos.

No modo Cinema, a fabricante dispõe de recursos que garantem qualidade às capturas de vídeos. No geral, as gravações são feitas em 4K a 60, 30, 25 ou 24 fps (quadros por segundo) alinhado ao HDR Dolby Vision, HDR10 e HLG. Além disso, quando o usuário usar o flash, ele terá a possibilidade de ter 10% mais brilho.

Desempenho e armazenamento

A Apple aproveitou o lançamento do iPhone 14 para estrear um novo processador. As versões Pro e Pro Max trazem o A16 Bionic, com CPU de seis núcleos (dois de alto desempenho e quatro de eficiência energética) e GPU de cinco núcleos. De acordo com a fabricante, o novo chip deve alcançar uma performance 60% melhor que os concorrentes no mercado.

4 de 8 Controle de timer a partir da Dynamic Island do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Controle de timer a partir da Dynamic Island do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Apesar de a Apple não ter o costume de divulgar informações sobre a memória RAM dos dispositivos, estima-se que a versão Pro traga 6 GB, segundo testes de benchmark. O celular adota o padrão LPDDR 5, que é mais veloz na transmissão de dados.

A nova versão do iPhone começa com 128 GB de capacidade e ainda traz a possibilidade de 256 GB, 512 GB e 1 TB. Vale relembrar que a empresa não disponibiliza suporte para cartão de memória, o que exclui a possibilidade de expansão.

Bateria da Apple

5 de 8 iPhone 14 Pro Dourado apresenta carregamento rápido de 20W — Foto: Divulgação/Apple iPhone 14 Pro Dourado apresenta carregamento rápido de 20W — Foto: Divulgação/Apple

O iPhone 14 Pro apresenta um valor estimado de bateria de 3.200 mAh, segundo o portal especializado GSM Arena. Essa capacidade permite ao usuário até 23 horas de reprodução de vídeo, o limite de 20 horas de streaming de vídeo e até 75 horas de reprodução em áudio.

O aparelho é compatível com recarga rápida de 20W. Isso significa que é possível levar a bateria dos modelos de zero a 50% em 30 minutos. A fabricante não disponibiliza carregador na caixinha do telefone. O disposto ainda traz suporte à recarga wireless via MagSafe, cuja potência chega a 15W.

Sistema iOS

6 de 8 Notch em formato de pílula do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Notch em formato de pílula do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O novo iPhone sai de fábrica com iOS 16, o mais recente liberada pela Apple. A tela de bloqueio foi completamente remodelada. O novo padrão foi pensado para a personalização da central de controle do dispositivo. Além disso, o software permite o acesso a novidades como o recurso Lockdown Mode, que reforça a privacidade de dados para vítimas de potenciais ataque, como figuras públicas e jornalistas.

Recursos adicionais

7 de 8 Câmeras do iPhone 14 Pro trazem zoom óptico de três vezes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmeras do iPhone 14 Pro trazem zoom óptico de três vezes — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O iPhone Pro menciona na sua ficha técnica uma função exclusiva dessa nova geração de aparelhos da Apple: a partir de agora, vai ser possível enviar um SOS emergencial a partir do contato com satélites. Por ora, a tecnologia não funciona no Brasil e não há previsão de lançamento.

A nova geração também oferece o sistema de Detecção de Acidente de carro, que funcionou bem em testes feitos por um canal de vídeos. O recurso consegue ligar ao serviço de emergência ao identificar situações como batidas de carro.

Outro ponto positivo do iPhone 14 Pro é o acesso à rede 5G, que está disponível nos produtos da Apple há alguns anos. A nova internet móvel está presente em algumas das principais cidades brasileiras e pode alcançar velocidades 50 vezes maiores que o 4G.

O iPhone 14 Pro tem Bluetooth 5.3, mais rápido do que a versão Bluetooth 5.0 visto em outras gerações. Vale destacar também a tecnologia NFC, que permite fazer pagamentos por aproximação sem precisar de um cartão para realizar o procedimento; o Wi-Fi 6; e o Face ID, que permite desbloqueio facial do telefone.

Preço do iPhone 14 Pro

8 de 8 Várias cores do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Várias cores do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O iPhone 14 Pro foi lançando no Brasil em outubro de 2022 com preços a partir de R$ 9.499. Atualmente, o telefone pode ser encontrado pelo valor de R$ 8.549 no site da Amazon.

Com informações de Apple e GSM Arena