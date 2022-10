iPhone 14: veja todas as cores da nova geração da Apple

Nos modelos Pro, o usuário vai encontrar um telefone com acabamento de categoria premium. A maior diferença fica por conta da construção em aço inoxidável, enquanto que a versão convencional chega com revestimento em alumínio aeroespacial.

Os preços no Brasil variam entre R$ 7.599 até R$ 15.499, a depender do modelo e da capacidade escolhida. A pré-venda de quase todos os modelos começou em 7 de outubro. Os iPhones chegam de fato às lojas em 14 de outubro, com exceção da versão Plus, que não tem data de lançamento por aqui.