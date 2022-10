iPhone 14: pré-venda no Brasil começa nesta sexta-feira; saiba preços

A pré-venda do iPhone 14 começa nesta sexta-feira (7) com preços a partir de R$ 7.599. A fabricante inicia a fase de encomendas da linha de celulares composta também por iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max . Já às lojas, os smartphones chegam na próxima sexta-feira (14). Os valores cobrados pela Apple podem chegar a R$ 15.499, caso do modelo Max com o máximo de armazenamento: 1 TB.

Apesar de os novos preços estarem em circulação há algumas semanas, a fabricante optou por segurar as vendas do iPhone 14 Plus . No exterior, o atraso foi de cerca de um mês até a chegada do Plus. Cabe dizer ainda que a versão Mini, presente nas gerações do iPhone 12 e do iPhone 13, foi encerrada. A Apple não admite os motivos, mas circula nos bastidores a informação de que estavam fracas as vendas de iPhones com tela pequenina.

Uma das características que mais gerou repercussão entre público e consumidores foi a adoção do notch redesenhado, agora com mais utilidade. O Dynamic Island, como é conhecido, é uma característica exclusiva das linhas iPhone 14 Pro e Pro Max, e permite acessar funções rápidas de aplicativos – desde o player de música até o controle do timer, por exemplo. O recurso agradou em testes feitos pelo TechTudo.

Além do design, os modelos premium também agregam uma câmera principal potente, agora com 48 MP. Aspectos como a chegada do zoom de 2x, que complementa as tecnologias de aproximação existentes, também agregou a ficha técnica em termos de otimização dos cliques.

Na contramão dos aparelhos mais caros, iPhone 14 e iPhone 14 Plus seguem com o notch nos moldes das gerações anteriores – como a do iPhone 13 –, embora tenha ficado ligeiramente menor. O ponto é que, diferente dos irmãos mais caros, eles não oferecem interatividade e formato de pílula. O jogo fotográfico nos celulares mais em conta também continuou o padrão de câmera tripla com 12 MP cada.

Ainda neste sentido, vale dizer que apenas iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ganharam o novo processador A16 Bionic, que é mais veloz. Os outros dois restantes seguem com o chip A15 Bionic, apresentado na geração passada. O que muda, de modo geral, é a durabilidade da bateria, que promete aguentar mais tempo longe das tomadas.

Outro fator relevante para se ter em vista neste lançamento é a questão dos carregadores. A fabricante insistirá em vender telefones sem os adaptadores, embora tenha se envolvido em imbróglios com o Ministério da Justiça por conta da prática.

Preços e cores do iPhone 14

Os preços aplicados ao mercado brasileiro já não eram novidade, pois a Apple divulgou a novidade logo que anunciou os telefones, num evento nos Estados Unidos com a presença in loco do TechTudo.

É preciso mencionar, no entanto, que operadoras, redes varejistas e bancos podem conferir descontos especiais ao valor final do telefone. As cifras abaixo simbolizam uma espécie de “teto” para o celular da empresa da maçã.

iPhone 14 (128 GB): R$ 7.599

iPhone 14 (256 GB): R$ 8.599

iPhone 14 (512 GB): R$ 10.599

iPhone 14 Plus (128 GB): R$ 8.599

iPhone 14 Plus (256 GB): R$ 9.599

iPhone 14 Plus (512 GB): R$ 11.599

iPhone 14 Pro (128 GB): R$ 9.499

iPhone 14 Pro (256 GB): R$ 10.499

iPhone 14 Pro (512 GB): R$ 12.499

iPhone 14 Pro (1 TB): R$ 14.499

iPhone 14 Pro Max (128 GB): R$ 10.499

iPhone 14 Pro Max (256 GB): R$ 11.499

iPhone 14 Pro Max (512 GB): R$ 13.499

iPhone 14 Pro Max (1 TB): R$ 15.499

A pré-venda dos modelos – com exceção do Plus – começa nesta sexta-feira (7) e vai até o dia 14 de outubro. Nesta data, os consumidores devem começar a receber os telefones em casa. Ainda não se sabe quando será o lançamento do iPhone 14 Plus por aqui.

No que diz respeito às cores, o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus trazem acabamento nas tonalidades azul, roxo, meia-noite (cinza escuro), estelar (dourado claro) e vermelho (da série Red). Os modelos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, por sua vez, trazem opções em roxo profundo, dourado, prateado e preto espacial.

