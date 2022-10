iPhone 6 entra para lista de produtos ‘clássicos’; entenda mudança

O iPhone 6 Plus , que foi lançado em 2014 junto com o modelo tradicional, já estava na lista “vintage” da Apple.

Detalhes do design do iPhone 6 — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Hoje em dia, o iPhone 6 ainda recebe pacotes de correção de software e suporte técnico nos canais oficiais. No mês passado, o modelo ganhou um patch de segurança que corrigia uma falha no WebKit do Safari para evitar possíveis invasões, junto com outros smartphones que também estão fora do catálogo, como o iPhone 6 Plus e o iPhone 5S – algo bem raro de acontecer.