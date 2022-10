iPhone do futuro poderá repassar carga a outros aparelhos sem fio

As próximas gerações do iPhone podem vir com uma tecnologia que é aguardada por fãs da Apple há anos. Na semana passada, a empresa recebeu a patente para recarga reversa, que permitiria ao smartphone repor a bateria de outros aparelhos próximos – tudo isso sem fio. Este mecanismo é motivo de rumores no ecossistema da maçã desde o iPhone 11.